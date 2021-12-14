إيران تحذر من إعطاء موطيء قدم للكيان الصهيوني في المنطقة

العالم - خاص بالعالم

تأكيد جاء على لسان رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري الذي أشاد بمستوى النمو والإرتقاء الذي بلغته القوات المسلحة الإيرانية.

اللواء باقري أشار في تصريح إلى أن أن القوات الإيرانية ورغم اعتمادها على وضع الردع فانها لا تستخف ابدا بالتهديد في مواجهة العدو وهي على أتم الجهوزية واليقظة امام أدنى تهديد يطلقه العدو.

التحذير الإيراني للأعداء جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة الذي حذر من مغبة أي خطوة تؤدي الى منح الكيان الصهيوني المختلق والمخرب موطئ قدم في المنطقة.

واشار سعيد خطيب زاده الى زيارة رئيس وزراء الكيان الصهيوني الى الامارات معتبراً أن هذه الزيارة تقوض الامن في المنطقة وتتعارض مع مصالح الامة الاسلامية وشعوب المنطقة والبلدان العربية.



قائد الجيش الايراني اللواء عبد الرحيم موسوي عدّ الهذيان الاخير لمسؤولي الكيان الصهيوني، بأنه نابع من شعورهم بالهلع والخوف من قدرات الجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكدً إنه اذا قرر الكيان الصهيوني ارتكاب أي حماقة فإنه سيتلقى رداً مناسبا قد يؤدي الى انهاء وجوده.

وأكد اللواء موسوي ان الروح الشامخة السائدة في القوات المسلحة تدفع بنشاطاتها الى الامام والتي اثمرت عن تحقيق التقدم في جميع صنوفها لاسيما في بحرية الجيش بفضل توجيهات قائد الثورة الاسلامية.



قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية العميد امير علي حاجي زادة، اكد أن الغربيين ادركوا بانهم لا يمكنهم ارتكاب أي حماقة بالمجالين العسكري والامني، مشيراً إلى الغربيين يحاولون اثارة الفرقة في المجتمع وبث الياس والاحباط واستقطاب النخب من اجل تطبيق مخططاتهم.



هذا ويرى المراقبون أن التهديدات الاسرائيلي الأمريكية المشتركة ضد طهران، تزامنت مع إنطلاق مباحثات إلغاء الحظر عن إيران في فيينا وهي تهديدات مكررة، ويراد منها أن تكون وسيلة ضغط لإبتزاز إيران والحصول على تنازلات ترفض إيران تقديمها.

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