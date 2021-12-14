قلق وتوتر في أفغانستان جراء تدهور العملة الوطنية

العالم - مراسلون

ويخيم القلق والتوتر على التجار ومرتادي سوق الصيرفة الرئيسي بالعاصمة كابل جراء ضعف العملة الوطنية، يخشى الجميع من تداعيات انهيار العملة على الاقتصاد الهش.

وأكد عبد الجلال وهو صراف:"أن السبب الرئيسي لارتفاع العملة الصعبة وهبوط العملة المحلية هو عدم ضخ العملة الصعبة الى السوق من قبل البنك المركزي في أفغانستان.

فبعد سيطرة طالبان وخلال أربعة اشهر تم امداد السوق مرة واحدة فقط بينما كان يتم امدادنا سابقا 4 مرات في الشهر الواحد".

تدني سعر العملة يقابله ارتفاع صاروخي لاسعار المواد الاساسية في الاسواق والذي يعتمد على الاستيراد؛ تراجع القدرة الشرائية أصاب المواطن الأفغاني بمقتل جراء تراجع المساعدات الخارجية وعدم سداد الرواتب وشلل القطاع المصرفي.

وتدفع هذه العوامل العوائل الافغانية بالتخلي عن شراء بعض الملزومات والتي أصبحت في حكم السلع الرفاهية.

‏وقال الحاج قدير وهو تاجر:"ارتفعت العملة الخارجية وانهارت عملتنا للصفر تقريبا والان هو في حالة هبوط وهذا يؤثر سلبا على المواد الغذائية شعبنا يعيشون بحالة من الفقر و البطالة مستشرية لدينا وبسبب ارتفاع الأسعار لا أحد يستطيع البيع والشراء.

وأكد دريا وهو مواطن افغاني:"الشعب لا يملك المال لذا نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ان يعملو على تحرير اموالنا هذه اموال الفقراء وليست الحكومة وهذه هي ثروة أفغانستان عندما لا أملك المال لا أستطيع شراء شيء لا أحد يملك المال والأسعار مرتفعة جدا".

المؤسسات العالمية الانسانية و من ضمنها برنامج الأغذية العالمي بأفغانستان حذرت مؤخرا من أن قرابة أربعة عشر مليون أفغاني يعانون من انعدام الأمن الغذائي وكثير من الاسر لا يتناولون الطعام يوميا أو خفضوا نسبة وجودة الوجبات التي يتناولونها.

فيما حذرت مجموعة الأزمات الدولية بإنه إذا لم يرفع المجتمع الدولي من دعمه الاقتصادي لأفغانستان، فإن عدد الأفغان الذين سيموتون جوعا، سيكون أكبر من عدد الذين ماتوا في سنوات الحرب العشرين.

تترنح العملة الافغانية ويتداعى معها اقتصاد البلاد؛ قرص الخبز هذا والذي يعد المكون الرئيسي لموائد الأفغان فقد ما يقارب من نصف وزنه جراء الازمة.

الأزمة التي تدفع غالبية المجتمع الأفغاني إلى ظاهرة المجاعة في القريب العاجل في حال عدم معالجة الأمر دوليا و محليا.

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