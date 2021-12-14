فوز تاريخي لفريق اليمن ببطولة غرب آسيا تفسده وفيات الاحتفالات

العالم - اليمن

وشهدت الاحتفالات مساء امس اطلاق الاعيرة النارية ما تسبب بوفيات واصابات نتيجة الرصاصات الطائشة.

واعلنت وزارة الصحة اليمنية عن تسجيل 129 اصابة منها 5 وفيات وقد تم تقديم الرعاية الصحية للمصابين في المستشفيات، بحسب الوكالات اليمنية الرسمية.

وجاء تتويج المنتخب اليمني للناشئين تحت 17 عاما بلقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على نظيره السعودي حامل اللقب 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 مساء الاثنين.

وتعد هذه أول بطولة خارجية يحققها منتخب يمني في المحافل العربية والإقليمية والدولية وفي ثالث مشاركة لمنتخب الناشئين في بطولة غرب آسيا لهذه الفئة.