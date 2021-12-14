أوكرانيا تتهم برلين بمنع تسليمها أسلحة دفاعية

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قال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية "منعتنا ألمانيا مؤخراً من الحصول على شحنات بنادق مضادة للطائرات المسيرة وأنظمة مضادة للقنص في إطار (التعاون مع) حلف شمال الأطلسي، وهي أسلحة دفاعية بحتة".

واضاف أن "أي دولة ديموقراطية تحمي نفسها من العدوان يجب أن يكون لها الحق في الحصول على هذا النوع من الأدوات الدفاعية. ولكن الخوف هو الذي يهيمن دائماً في عواصم معينة".

وردا على سؤال حول حظر تسليم الأسلحة لأوكرانيا، رفض متحدث باسم الخارجية الألمانية التعليق على "القرارات السرية داخل الحلف".

وتهربت وزيرة الخارجية أنالينا بربوك، من الاجابة الثلاثاء واكتفت بالتعبير عن "التضامن التام مع أوكرانيا".

ويشهد شرق أوكرانيا منذ عام 2014 حربًا بين الانفصاليين الموالين لروسيا وقوات كييف. وبدأ النزاع بعد ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم. وفي الأسابيع الأخيرة، ارتفع مستوى التوتر فجأة، إذ تتّهم الدول الغربية الكرملين بالتحضير لغزو أوكرانيا وتكثّف تحذيراتها لروسيا. في هذا السياق، تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وهدّده بعقوبات "لم يرَ مثلها أبدًا" في حال شنّت القوات الروسية هجومًا على أوكرانيا.

واعتبر زيلينسكي الثلاثاء أن "هذه الجهود الجماعية ليست كافية حتى الآن" لتغيير سياسة موسكو.

ولفت إلى أنه رغم المفاوضات بين موسكو وواشنطن، لم يتم تقليص عدد الجنود والمعدات العسكرية الروسية المحتشدة على الحدود الأوكرانية.