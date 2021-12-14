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7عادات يومية تدمر الكبد

7عادات يومية تدمر الكبد
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

باحثون أميركيون يشيرون إلى أنّ "المشروبات الكحولية تجعل الكبد مرهقاً"، ويضيفون أنّها "تؤدي إلى تلف وأحياناً ندوب تسمى التليف، وأحياناً مرض أكثر خطورة يعرف باسم تليف الكبد".

العالم- منوعات

اكتشف باحثون في "Mayo Clinic" الأميركية 7 عادات يومية يمكن أن تدمر الكبد، بما في ذلك شرب الكحول واستخدام الهباء الجوي والخضروات والفاكهة القذرة، كما كتبت البوابة "Eat This، Not That!".

تم تسمية الكحول أولاً في قائمة مدمرات الكبد: المشروبات الكحولية تجعله مرهقاً، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف وأحيانًا ندوب تسمى التليف، وأحياناً مرض أكثر خطورة يعرف باسم تليف الكبد.

أيضاً، المواد الكيميائية التي تدخل الجسم عن طريق التنفس بسبب الاستخدام غير السليم للهباء الجوي، وهي بخاخات الهواء بأنواعه المختلفة، لها تأثير ضار على الكبد.

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