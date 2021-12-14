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لبنان.. 632 موقوفا من جنسيات مختلفة بجرائم متعددة خلال تشرين الثاني

لبنان.. 632 موقوفا من جنسيات مختلفة بجرائم متعددة خلال تشرين الثاني
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

اعتقل خلال شهر تشرين الثاني 632 شخص من جنسيات مختلفة بجرائم متعددة في لبنان.

العالم_لبنان

وصدر عن قيادة الجيش اللبناني الليلة البيان الآتي: حصيلة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر تشرين الثاني المنصرم، توقيف 632 شخصا من جنسيات مختلفة، لتورطهم في جرائم وجنح متعددة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية.

شملت المضبوطات 65 سلاحا حربيا من مختلف الأنواع، وكميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددا من الآليات والدراجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصال.

سلم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.

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