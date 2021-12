هاشتاغ 'البرج الشمالي'.. كشف المجرمين واجب

العالم - نبض السوشيال

كانت الاخبار قد افادت الجمعة الماضية عن مصادر لبنانية بوقوع انفجارات متتالية في مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينين شرق مدينة صور جنوب لبنان، مضيفة أن ذخيرة انفجرت في إحدى المراكز الفلسطينية لـ "حركة حماس" في مخيم البرج الشمالي شرق صور وقد سمعت أصوات التفجيرات في صور والقرى المجاورة.

وأكدت أن 12 شخصا أصيبوا جراء الحريق الذي تمت السيطرة عليه لاحقا، ولم تعرف الأسباب فيما طوق الجيش المنطقة ومنع الدخول والخروج من المخيم.

ووسط غضب شعبي وحزن عارم، شيعت حركة المقاومة الإسلامية - حماس شهداءها الثلاثة "الشهيد محمد طه، الشهيد عمر السهلي والشهيد حسين الأحمد" الذين ارتقوا برصاص عناصر الأمن الوطني الفلسطيني بمجزرة مخيم البرج الشمالي يوم الأحد الماضي.

شارك في عرس التشييع الذي انطلق من مسجد الشهداء وسط مدينة صيدا إلى مقبرة المية ومية، الآلاف من الفلسطينيين واللبنانيين بحضور حشد من الشخصيات السياسية والعلمائية والأمنية.

وفي كلمة له خلال التشييع، أكد مسؤول العمل الوطني في حركة حماس في لبنان أيمن شناعة أن الحركة تعاملت من اللحظة الأولى للجريمة بأعلى درجات الحكمة والمسؤولية وحقنت الدماء ولم ترد على مصادر أطلاق النار حماية لشعبنا وحفاظا على مخيماتنا.. وتجنبا للفتنة، وقال: "الجميع يشهد على ذلك وهذا واضح من حجم الضحايا من الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا"، معتبرا أنه وفي ظل المعطيات والمشاهدات التي توفرت لدى حركته، فإن الجريمة كانت مدبرة ومهيأ لها مسبقاً وهدفها تقويض الأمن والاستقرار داخل المخيمات، وزجها في المخططات الأمريكية والصهيونية التي تستهدف لبنان والوجود الفلسطيني فيه.

وطالب شناعة بتسليم جميع القتلة والمجرمين والمحرضين والمسؤولين عن هذه الجريمة المدبرة إلى السلطات الأمنية والقضائية في لبنان وقال: "لن نتراجع أبداً عن هذا الطلب علماً أنهم معروفون للجميع، معتبرًا أن ما يسمى بالأمن الوطني أصبح يشكل خطراً حقيقيًا على شعبنا وعلى أمن واستقرار المخيمات، من خلال المشاكل الأمنية المتواصلة التي يفتعلها داخل المخيمات، و التي كان آخرها جريمة البرج الشمالي، حيث أطلق عناصرها النار بشكل عشوائي على المشيعين الآمنين.

ودعا شناعة إلى إغلاق الموقع العسكري الذي كان مسرحًا ومنطلقًا للاعتداء على شعبنا الفلسطيني والوفود الحزبية والفصائلية والعلمائية التي كانت تشارك في التشييع، وختم شناعة بتجديد التزام حركة حماس بالعمل المتواصل لحماية مخيماتنا وشعبنا، وقال: "هذا عهد قطعناه على أنفسنا ولن نغير أو نبدل وبوصلتنا الوحيدة فلسطين"، متعهدًا بأن تبقى حركتنا وفيّة لدماء الشهداء وأن نلاحق القتلة حتى ينالوا مصيرهم.

من جهته، أكد ممثل حركة الجهاد الاسلامي في لبنان إحسان عطايا ان الاتصالات والمتابعات جارية لمعالجة تداعيات اشكال مخيم البرج الشمالي وأن هناك مشروعا مشبوها متكاملا، يستهدف أمن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، من أجل تأجيج نار الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، خدمةً للمشروع الإسرائيلي في المنطقة، وما الجريمة التي حدثت في ​مخيم البرج الشمالي​، إلا جزء من هذا المشروع الخطير.

وحذّر، في تصريح تلفزيوني، من "الانجرار وراء الفتنة التي لا تخدم إلا أعداءنا"، معتبرًا أن "إطلاق النار على المشيعين في جنازة المهندس حمزة شاهين، يُعدّ سابقة خطيرة، ومحاولة مدروسة لخلق أجواء من الفتنة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية".

ونوّه عطايا بـ"الحكمة التي تحلى بها الإخوة في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وتعاطيهم مع هذه الجريمة المروعة بقدرٍ عالٍ من المسؤولية والصبر، حيث استطاعوا وأد الفتنة في مهدها، وتفويت الفرصة على العابثين بأرواح الناس وحياتهم"، لافتًا إلى أن العبث بأمن مخيماتنا واستقرارها، يخدم المشروع الإسرائيلي، ويستهدف صمود شعبنا الفلسطيني اللاجئ الذي يقف بوجه تصفية قضيته، وشطب حقه في العودة إلى دياره بعد تحرير أرضه.

وقد حملت "حماس" وكما جاء على لسان القيادي فيها عبد المجيد العوض إن حماس تحمل حركة فتح المسؤولية الكاملة عما حدث بحق المشيعين جنوبي لبنان، وأكدت مصادر فلسطينية نقلا عن عبد المجيد العوض: إن مسلحين من حركة فتح أطلقوا النار بسلاح الأمن الوطني على المشيعين جنوبي لبنان.

وقتل أربعة شبان وأصيب أربعة آخرون على الأقل، بينهم عضو المكتب السياسي لحركة حماس زاهر جبارين، في إشكال مسلح وقع بين فتح و حماس في مراسم تشييع الشاب حمزة إبراهيم شاهين الذي قضى نتيجة حادث بمخيم برج الشمالي في لبنان أول أمس.

نتابع الان اهم التغريدات التي شارك فيها الفلسطينيون ضمن هاشتاغ (#البرج_الشمالي)، حيث غرد حساب الكاتب الفلسطيني (رضوان الاخرس) مهاجما قناة العربية الفضائية التابعة للسعودية قائلا: اقترفت #قناة_العربية جناية أخلاقية بنشرها أخبارا ملفقة حول انفجار مخيم #البرج_الشمالي، دون أي اعتبار للمهنية أو الموضوعية، تحدثت عن أكثر من 10 شهداء وعدد كبير من الجرحى، وهو ما ثبت عدم صحته، لم تعتذر القناة عن هذا الخطأ، وبذلك تستمر بالسقوط ويتعزز انعدام الثقة بها وبمصداقيتها.

من جهته، قال حساب (الشفافية - Transparency) في تغريدته: سيناريوهات أمنية "مُقلقة".. هذا ما كشفته أحداث مخيم #البرج_الشمالي

غرد حساب الناشط (ايهاب نافع) الذي عرف نفسه في ملفه الشخصي بانه (المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في طرابلس والشمال عضو المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان) قائلا: المجزرة التي ارتكبت في #البرج_الشمالي (جنوب #لبنان) تدلّ على عمق الخرق الصهيوني لبعض التنظيمات والدول أحياناً ، حتّى باتت ألعوبة بأيديها. كشف المتعاملين واجب.

غرد حساب (سيباستيان يوشر -sebastian usher): # لبنان: عنف اندلع في تشييع جنازة أحد أعضاء # حماس الذي استشهد في انفجار أخير في برج الشمالي # مخيم_اللاجئين الفلسطيني - 4 قتلى وجرحى آخرين - تسليم مسلح مشتبه به للسلطات اللبنانية # البرج_الشمالي

#Lebanon : Violence broke out at funeral for #Hamas member who died in recent explosion at Burj Shemali #Palestinian refugee camp - 4 people killed, others wounded - suspected gunman handed over to Lebanese authorities #البرج_الشمالي

قال حساب موقع (الترا فلسطين - Ultra Palestine) الاخباري الذي عرف عن نفسه في ملفه الشخصي قائلا (الترا فلسطين، موقع للأخبار والمقالات والأفكار المختصة بفلسطين. واتساب): من مخيم #البرج_الشمالي في #لبنان، بعد إطلاق نار استهدف موكب تشييع لأحد كوادر حركة #حماس.. “يجب أن لا ننجر إلى فتنة”.

حساب صفحة (بالفلسطيني) هي (صفحة ترفيهية فلسطينية تهتم بالكوميديا الفلسطينية والقضايا الإجتماعية)، حيث غر هذا الحساب قائلا: هالصورة هي اجابتي لكل شخص سأل وهيسأل ليش فتح عملت هيك في لبنان..؟ #البرج_الشمالي

نختتم هذه الحلقة من نبض السوشيال مع تغريدة لحساب المغردة اللبنانية (ريما - Ryma) التي قالت في تغريدتها: ان (لبنان وفلسطين أرض واحدة الكيان الغاصب سوف يزول وسوف تبقى فلسطين الحبيبة برداً وسلاماً لأخوتنا في #البرج_الشمالي حماكم الله من كل شر ومن كل شرّير)