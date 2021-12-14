الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

تدريبات مشتركة بين الجيش اللبناني واليونيفيل لتعزيز تبادل الخبرات

تدريبات مشتركة بين الجيش اللبناني واليونيفيل لتعزيز تبادل الخبرات
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

بدأ التدريبات مشتركبين قوات الدولية اليونيفيل والجيش اللبناني لتعزيز تبادل الخبرات وصقل المهارات في جنوب لبنان.

العالم_لبنان

ولفت بيان لليونيفيل الليلة الى أن إجراء هذه التدريبات بدأ في أوائل تشرين الثاني، بتنظيم مكتب التدريب التابع لليونيفيل في القطاع الشرقي وقوات حفظ السلام من الكتيبة الإسبانية، تدريبا لعناصر من الجيش اللبناني، حول التعقيم من أجل الوقاية من فيروس كورونا.

يشمل التدريب الذي استمر ثلاثة أيام، جلسات نظرية وعملية حول اتباع البروتوكولات الصحيحة أثناء أداء الأنشطة التشغيلية خلال فترة انتشار فيروس كورونا. وانضم جنود حفظ السلام من خمس دول مساهمة ببعثة اليونيفيل: الهند، إندونيسيا، نيبال، صربيا وإسبانيا، إلى المشتركين من الجيش اللبناني في هذا التدريب.

وأشار الى أنه في أواخر تشرين الثاني، قام جنود حفظ السلام من الكتيبة الهندية بإجراء تدريب على الرماية لمدة اربعة ايام، مع عناصر من الجيش اللبناني وزملائهم من قوات حفظ السلام من الدول الخمس. أثناء تبادل الخبرات في التكتيكات القتالية، أظهرت مشاركتهم امتلاكهم مهارات معيارية وتقنيات ضرورية مطلوبة للرماية المناسبة. وتضمنت آخر هذه الأنشطة المنسقة تدريبا أجرته الكتيبة النيبالية، على الإسعافات الأولية والتعامل مع ضحايا الصدمات، في الفترة ما بين 29 تشرين الثاني إلى 3 كانون الأول.

وعلق قائد القطاع الشرقي الجنرال رامون أرمادا فاسكيز على التدريب والأنشطة الأخرى المشتركة مع الجيش اللبناني، قائلا: أنا شخصيا فخور جدا برؤية الاستعداد التشغيلي في جميع الجبهات، مع الأداء ومستويات المعرفة المكتسبة حديثا لقوات القطاع الشرقي.

ولفت البيان الى أن تدريب الجيش اللبناني يعتبر أمرا هاما وأساسيا من ضمن مهام قوات اليونيفيل، حيث تقوم وحدات القطاع الشرقي بإجراء 30 نشاطا في السنة مع الجيش اللبناني.

وذكر أنه وفقا لآخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701، الذي يشكل جوهر تفويض اليونيفيل، تجري قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من 46 دولة، مايعادل ال160 تدريبا شهريا للقوات البرية التابعة للجيش اللبناني.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

لبنان.. 632 موقوفا من جنسيات مختلفة بجرائم متعددة خلال تشرين الثاني

الرئيس اللبناني يعلق على استجرار الغاز والكهرباء عبر سوريا

اللقاء الاعلامي الوطني يكرّم جورج قرداحي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جرائم إلكترونية مخزية في مقدمة الجنح بالمغرب!

تدريبات مشتركة بين الجيش اللبناني واليونيفيل لتعزيز تبادل الخبرات

عزام: نعتز بالرباط المبارك الذي جمع الجهاد الإسلامي بحماس

عمدة كييف: نستعد لفرض حالة طوارئ تحسبا لأي اعتداء روسي محتمل

ألمانيا: روسيا ستواجه 'عواقب وخيمة' إذا غزت أوكرانيا

رئيس "الإتحاد التونسي للشغل": الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب