في الإمارات، لأمر ما لبس بينيت الكيباه + فيديو

العالم – الإمارات

وبعد عودة بينيت من الإمارات أعلنت السلطات في كيان الاحتلال أن شخصا ضمن الوفد المرافق لبينيت مصاب بفيروس كورونا وأن رئيس وزراء الاحتلال دخل في حجز صحي حتى التأكد من عدم إصابته.

طبعا كانت هناك تعليقات كثيرة على زيارة بينيت إلى الإمارات في مواقع التواصل الاجتماعي.

"جزايري" كتب: رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يميني متطرف يرفض إيقاف الإستيطان.. عدو قاتل.. يقول قتلت الكثير من العرب في حياتي ولا توجد مشكلة في ذلك.. الإمارات إستقبلتْه بالورود.

"زيد الشريف" بدوره علق: رئيس وزراء الكيان الصهيوني في زيارة إلى الإمارات، خيانة للقضية الفلسطينية، وخيانة للمسجد الأقصى بل خيانة للإسلام والمسلمين بشكل عام.

أما "الكنعاني" فنشر هذه الصورة لبينيت وعلق عليها: في الإمارات، لأمر ما لبس بينيت الكيباه، أي القبعة الدينية.

"عبد الوهاب الكباشي" علق على إصابة شخص مرافق لبينيت بكورونا: بعد عودته من الزيارة التاريخية للإمارات، تأكد مخالطة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لحالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا.

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