فيديو وصور.. الجولان متمسك بالهوية السورية في الذكرى الـ40 لقرار الضم

العالم - سوريا

جدد أهالي الجولان السوري المحتل في الذكرى الـ40 لقرار الضمّ المشؤوم رفضهم لقرار الاحتلال الإسرائيلي بضم الجولان السوري المحتل وذكرى معركة الدفاع عن الهوية الوطنية السورية في واحدة من محطات نضالهم المشرف ضد العدو الإسرائيلي.

إضراب شامل نفذه الأهالي في كل مناحي الحياة ففي الجولان السوري المحتل حمل رسائل من الاهالي في الجولان تعكس عمق الانتماء للدولة السورية وتؤكد التمسك بالهوية السورية التي يصر أهالي الجولان أنه لا بديل عنها وأن الحق لا يموت.

أهالي الجولان أكدوا أنهم مازالوا في الخندق الأول للدفاع عن الوطن سورية، وأنهم مستمرون في نضالهم ضد كل محاولات الكيان الإسرائيلي نزع الهوية السورية عن الجولان المحتل، وجددوا الرفض لكل مشاريع الكيان في استهداف أهالي القرى المحتلة.

ويؤكد أهالي الجولان أن هده الأرض هي عربية سورية والدفاع عنها مستمر حتى إنهاء الاحتلال وهو منطق سيادي استراتيجي لن يتخلوا عنه.

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