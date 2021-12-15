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فيديو وصور.. الجولان متمسك بالهوية السورية في الذكرى الـ40 لقرار الضم

الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

الجولان (العالم) 2021.12.15 – أحيا أهالي الجولان السوري المحتل الذكرى الـ40 للإضراب الوطني الكبير رفضاً لقرار الضم المشؤم الذي صدر في الكنيست الصهيونية عام 1981 مؤكدين وقوفهم في الخندق الأول في الدفاع عن الوطن و مواصلة نضالهم ضد محاولات الاحتلال نزع الهوية السورية عن الجولان المحتل.

العالم - سوريا

جدد أهالي الجولان السوري المحتل في الذكرى الـ40 لقرار الضمّ المشؤوم رفضهم لقرار الاحتلال الإسرائيلي بضم الجولان السوري المحتل وذكرى معركة الدفاع عن الهوية الوطنية السورية في واحدة من محطات نضالهم المشرف ضد العدو الإسرائيلي.

إضراب شامل نفذه الأهالي في كل مناحي الحياة ففي الجولان السوري المحتل حمل رسائل من الاهالي في الجولان تعكس عمق الانتماء للدولة السورية وتؤكد التمسك بالهوية السورية التي يصر أهالي الجولان أنه لا بديل عنها وأن الحق لا يموت.

أهالي الجولان أكدوا أنهم مازالوا في الخندق الأول للدفاع عن الوطن سورية، وأنهم مستمرون في نضالهم ضد كل محاولات الكيان الإسرائيلي نزع الهوية السورية عن الجولان المحتل، وجددوا الرفض لكل مشاريع الكيان في استهداف أهالي القرى المحتلة.

ويؤكد أهالي الجولان أن هده الأرض هي عربية سورية والدفاع عنها مستمر حتى إنهاء الاحتلال وهو منطق سيادي استراتيجي لن يتخلوا عنه.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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