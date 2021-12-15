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الجراد البشري...!

الجراد البشري...!
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

يغزو اللبنانيين جراد بشري إقليمي ودولي ومحلي، فيستهدفهم في لقمة عيشهم وقوت يومهم .....!

العالم-لبنان

من الإقليمي العرباني الخليجي، الذي تمثّل بحصار إقتصادي ومالي وسياسي وإعلامي، وعلى رأسه إقالة وزيرين، ومنع قيام حكومة فاعلة، فضلاً عن تعطيل المؤسسات....!

ودولي، عبر هجمة أميركية غربية تعمل على منع استثمار موارده من الطاقة الغازية والنفطية، وتحريض اللبنانيين على بعضهم البعض خدمة للعدو الصهيوني....!

أما المحلي، والمتمثل بالأنانية والشخصانية والذاتية، والقبض على مقدرات البلاد وسرقة المال العام، واختلاق أزمات بذرائع لا تمت للناس بصلة وباسم الناس، وتعطيل المؤسسات الدستورية وتسجيل نقاط كل منهم على الآخر......!

أمام هذه الوقائع الجرادية، والتي تأكل الأخضر واليابس، ومع اقتراب الإستحقاق الانتخابي، يجهد كل من الجراد البلدي والإقليمي والدولي لتحقيق أكثرية تفرض إرادتها .....!

والسؤال: أي جراد سيحقق أهدافه؟!

د.نزيه منصور

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