هذا الطرف له مصلحة كبيرة للتوصل لاتفاق في مفاوضات فيينا!

العالم- خاص بالعالم

وقال سعد في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": انه من خلال التصريحات والافعال الامريكية تدل على ان معظم هذه التصريحات تكون جزء من عملية مناورية والمماحكة في مفاوضات فيينا.

واوضح سعد، انه حتى بالنسبة للجمهورية الاسلامية في ايران في كثير من الاحيان تصعّد بطريقة يفهم منها انها ليست مستعدة للتنازل بالقدر الذي يطلبونه، اما بالنسبة للامريكان فان هناك اشارات تشير الى انها ليست الفرصة الاخيرة كما يروجون، بل ان هناك مصلحة امريكية للوصول الى اتفاق وان ايران تعلم ذلك، وبالمقابل فليس لدى الامريكان والاوروبيين بدائل غير العقوبات ولذلك سيكون من الصعب الوصول الى مرحلة صفر عقوبات، وبنفس الحالة سيكون على الاطراف تحمل الفشل الكامل للاتفاق النووي ولذا ربما سيكون المخرج هو التوصل لاتفاق مؤقت.

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