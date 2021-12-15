الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١
١٠:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

وفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق فايز الطراونة

وفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق فايز الطراونة
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

توفي فجر اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الأردني الأسبق فايز أحمد الطراونة والذي كان عضوا في مفاوضات السلام الأردنية الإسرائيلية (1991-1994).

العالم_ الأردن

ووُلد الطراونه في عمّان في 1 أيار/مايو 1949، وحاصل على بكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأردنية، ثم ماجستير في علم الاقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا، ثم درجة الدكتوراة في علم الاقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا.

وتولى الطراونة رئاسة الوزراء مرتين، الأولى عام 1998، والثانية عام 2012، وشغل أيضا منصب رئيس الديوان الملكي الهاشمي.

قبل ذلك عُين الطراونة وزيراً للصناعة والتجارة والتموين عام 1988، ووزيرا للخارجية 1997.

وكان الطراونة عضوا في مفاوضات السلام الأردنية الإسرائيلية (1991-1994)، ورئيسا لوفد السلام الأردني (1993-1994).

تصنيف :

روابط ذات صلة

نواب اردنيون يهددون بطرح الثقة بالحكومة إذا لم تتراجع عن 'اتفاق النوايا'

مفاجأة تهز الأردن.. رواتب لأموات ولنساء بوظيفة 'حارس بئر صحراوي'!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مودرنا تحذر من متحور جديد من كورونا

تهديد رئيس حكومة ولاية ألمانية بالقتل لتأييده التطعيم ضد "كوفيد-19"

العراق.. إنطلاق عمليات أمنية في ديالى وكركوك

مشرعون أمريكيون يطالبون بمعاقبة شركات بينها إسرائيلية وإماراتية بتهم تتعلق بحقوق الإنسان

قلق مصري من تحركات بريطانية في ليبيا

الدفاع الجوي الايراني: نجحنا في صنع منظومات حديثة