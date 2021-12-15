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الرئيس الجزائري يصل إلى تونس في زيارة دولة تستمر يومين

الرئيس الجزائري يصل إلى تونس في زيارة دولة تستمر يومين
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

وصل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، إلى مطار قرطاج الدولي في زيارة دولة لتونس، بحسبما كشفت عنه رئاسة الجمهورية.

العالم أفريقيا

وبحسب "صحيفة الخبر"، كان في استقبال تبون عند مدرج الطائرة الرئيس التونسي قيس سعيد، وتم الترحيب به على دوي 21 طلقة مدفعية.

وفي وقت سابق من اليوم، غادر تبون الجزائر من مطار الجزائر الدولي، هواري بومدين، صحبة وفد وزاري هام، في إطار زيارة دولة لمدة يومين، بدعوة من الرئيس التونسي.

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر قدمت لتونس قرضا بقيمة 300 مليون دولار. وكانت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، قالت الشهر المنصرم إن البلدين يعملان من أجل الانطلاق في"استراتيجية متكاملة"في العلاقات الثنائية بينهما.

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