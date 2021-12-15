الفتح والمجلس الاعلى في العراق: نسعى لرؤية استراتيجية بمستوى طموح شعبنا

العالم - العراق

وبحسب بيان لمكتب حمودي، فان الجانبين بحثا مخرجات الحوارات الوطنية وما آلت اليه القضايا المرفوعة امام انظار القضاء بشان الانتخابات.

واضاف، انه خلال اللقاء، أكد الجانبان على ضرورة استمرار الحوار من اجل ايجاد رؤية توافقية بتعاون جميع الاطراف لادارة البلد بعد ازمة الانتخابات وما آلت اليه من نتائج مطعون بها امام القضاء.

وأشارا الى ان الاطار التنسيقى يعمل حاليا على بلورة رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتصحيح المسار، وايجاد برامج رصينة بمستوى طموح شعبنا تعمل عليها الحكومات المتعاقبة للنهوض بواقع البلد بمختلف المجالات، ونوها الى ان ذلك قد يستغرق بعض الوقت.