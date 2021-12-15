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وفد قيادي من حماس يصل إلى بيروت

وفد قيادي من حماس يصل إلى بيروت
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس حركة المقاومة الإسلامية - حماس في الخارج خالد مشعل إلى العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الأربعاء على رأس وفد قيادي من الحركة.

العالم - لبنان

وتأتي الزيارة في إطار المشاركة في أنشطة وفعاليات الذكرى الـ 34 لانطلاقة الحركة؛ ولقاء أبناء شعب فلسطين في لبنان، ومناقشة قضاياهم، بحسب إعلان الوفد.

ومن المرتقب أن يلتقي خالد مشعل والوفد المرافق عددًا من الشخصيات والمرجعيات الرسمية والمسؤولين في لبنان.

كما ستشمل لقاءات مشعل عدداً من المسؤولين الفلسطينيين والشخصيات والرموز الفلسطينية في لبنان للبحث في الشأن الوطني العام، وتأكيد أهمية السلم الأهلي في المخيمات الفلسطينية، وتعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين من خلال خطوات جادة وملموسة، بحسب المصادر الفلسطينية.

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