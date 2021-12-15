البنتاغون: بوتين لم يتخذ بعد قراره حول أوكرانيا ونحاول التأثير عليه

العالم- الأميركيتان

وقال كيربي، خلال مقابلة مع قناة "MSNBC"، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعتقد "أن بوتين لم يتخذ بعد قراره"، وصرح ردا على سؤال حول ما إذا يمكن أن تؤثر الولايات المتحدة على موقفه من "غزو أوكرانيا": "نعم، نعتبر أنه يمكننا فعل ذلك، ولهذا السبب تحدث الرئيس (الأمريكي جو) بايدن مع الرئيس بوتين لكي يضمن أنه سيفهم ما هي التبعات التي قد تلي في حال اتخاذه هذا القرار. لكنه لم يتخذ بعد هذا القرار... ونحن نريد التأثير على ذلك بطريقة صحيحة".

وأوضح كيربي أن المحادثات بين بوتين وبايدن شملت "عقوبات وإجراءات اقتصادية قاسية لم يتم فرضها سابقا رغم أنه كان يمكن القيام بذلك" ضد روسيا.

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن مدى قوة هذه الإجراءات "سيكون مرهونا بما سيفعله أو لن يفعله" الرئيس الروسي، مشددا على أن "التبعات ستأتي ليس فقط من الولايات المتحدة وإنما من المجتمع الدولي ككل".

وتدعي الولايات المتحدة بإصرار أن روسيا تكثف أنشطتها العسكرية على الحدود مع أوكرانيا فيما تقول إنه يمكن أن يكون استعدادا للهجوم عليها دون تقديم أي أدلة على ذلك.

وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.