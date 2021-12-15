بالفيديو.. القسام: المقاومة ستبقى سيف القدس ودرعه

العالم - فلسطين

بعد الانتصار الكبير الذي حققته المقاومة الفلسطينية خلال عمليات سيف القدس، وتكبيد قوات الاحتلال الاسرائيلي خسائر كبيرة، وفي ذكرى انطلاقة حركة حماس الرابعة والثلاثين، أطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس الفلسطينية مناورات تحت عنوان درع القدس في مناطقَ مختلفةٍ من قطاع غزة، لتثبت للجميع أنها جاهزة ومستعدة لمفاجئة العدو دائما.

كتائب القسام قالت أن هذه المناورات تأتي ضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المتواصلة لمحاكاة مختلف أشكال العمليات القتالية. مشيرة أن المقاومة ستبقى سيف القدس ودرعه حتى دحر الاحتلال وتحرير الأرض والإنسان والمقدسات.

قادة حماس أكدوا أن مناورات درع القدس تُوصل رسالة للاحتلال بأن المقاومة جاهزة، إذا ما فكر في ارتكاب أي حماقة جديدة في قطاع غزة. واشار القادة أن المناورة الكبرى يُعد لها لكي تكون مناورة قوية تُوصل الأجنحة العسكرية من خلالها رسائلها للاحتلال، كما أنها تشتمل على العديد من الفقرات. مضيفين أنه ستكون هناك مناورتان صغيرتان في الحجم لربما سينفرد بها القسام لوحده، الأولى في شمال قطاع غزة والثانية في جنوب القطاع.

المختصون بشأن المقاومة، قالوا أن مناورات درع القدس تحمل في طياتها دلالات كثيرة أهمها الحضور الميداني الدائم لكتائب القسام ومواكبتها لتراكم القوة الصاروخية والاستخبارية، مشيرين إلى وجود متغيرات جديدة في هذه المناورات كالتكتيك والتحكم والسيطرة وتضليل العدو وتطبيق عمليات خاطفة داخل ارض العدو. واكد المختصون أن كل هذا يدل على الجهوزية الدائمة وان المقاومة ستوجه رسائل للعدو أن القدس خط أحمر ولن يترك وأهله للاستفراد من قبل العدو، فكتائب القسام ستلجمه.

وكانت كتائب القسام قد أجرت مناوراتٍ دفاعيةٍ في عام الفين وثمانية عشر تحت مسمى مناورات الصمود والتحدي، وهي مناورات كان مخططٌ لها مسبقاً وسُمِع خلالها أصوات إطلاق نارٍ وانفجارات، كما لوحظت حركة نشطة للقوات والمركبات العسكرية.

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