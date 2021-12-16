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الإنسحاب الأميركي من العراق

الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

من المفترض ان تنسحب القوات الأميركية من العراق في نهاية العام الحالي 2021، حسب الإتفاق الذي تم توقيعه بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وبين الرئيس الأميركي جو بايدن.

العالم - إنقلاب الصورة

ويعتبر هذا الإنسحاب انجازًا للعراق شعبًا وحكومة وللمقاومة العراقية التي اثبتت إنها حاضرة، وستعمل على تحرير العراق من كل محتل وكل معتدي، الا ان الاميريكيين كالعادة ينافقون ويخادون، حيث قال قائد القوات الاميركية الوسطى الجنرال ماكينزي إن قوات بلاده البالغ عددها 2500 جندي ستبقى كما هي بالعراق في المستقبل المنظور، وتعتبر هذه التصريحات في منتهى الكذب والخداع والالتفاف المتمثل في استراتيجية اميركا المعهودة.

ووقع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس الأميركي جوبايدن، اتفاقًا ينهي رسميًا المهمة القتالية للقوات الأميركية، حيث تنتهي هذه المهمة بحلول نهاية العام الحالي وفقًا للاتفاق.

وبدأ الإعلام الأميركي بخلق الاعذار التي ما خلق الله بها من سلطان، هي المخاوف لدى الأقليات الإثنية والعرقية في العراق من أي انسحاب اميركي من هذا البلد.

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