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بدء عملية تسجيل النساء الراغبات في الالتحاق بالجيش الكويتي

بدء عملية تسجيل النساء الراغبات في الالتحاق بالجيش الكويتي
الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، الأربعاء عن بدء عملية تسجيل النساء الراغبات في الالتحاق بجيش البلاد.

العالم - الكويت

وأفادت في بيان بـ"فتح باب التطوع للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كضباط صف وأفراد من العنصر النسائي، لحملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثاني عشر وحملة شهادات الحادي عشر وما دون".

وأشار البيان إلى أن "على الراغبات بالتطوع التسجيل عن طريق موقع وزارة الدفاع الخاص بفرع تجنيد المتطوعين، وذلك اعتبارا من تاريخ 19 ديسمبر الجاري وحتى 2 يناير 2022".

وجاء من الشروط العامة أن تكون المتطوعة كويتية الجنسية، وأتمت من العمر 18 عاما ولم تتجاوز 26 سنة، وأن تكون لائقة صحيا ومحمودة السيرة وتجتاز المقابلة الشخصية، وألا يكون قد سبق الحكم عليها في عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليها اعتبارها، وأن تنهي عملها من الجهة التي تعمل بها وفقا للأنظمة والقوانين المتبعة، وأن تكون الشهادة الدراسية الحاصلة عليها معتمدة ومصدقة من الجهات الرسمية بالكويت.

وكان وزير الدفاع الكويتي، حمد العلي، قد أصدر في أكتوبر الماضي قرارا يعتبر تاريخيا يسمح للنساء لأول مرة بالالتحاق بالجيش الكويتي بصفة ضباط ومجندات، بعدما اقتصر دورهن في السابق على تخصصات مدنية.

وفي حين قابل كثيرون هذا الإجراء بالترحيب، هاجمه البعض ومنهم النائب السابق، وليد الطبطبائي، حيث قال عبر "تويتر": "عندما تم تأنيث تدريس المرحلة الابتدائية كانت هناك حاجة وأيضا دراسة بتفوق الإناث بالتدريس لهذه المرحلة".

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بدء عملية تسجيل النساء الراغبات في الالتحاق بالجيش الكويتي