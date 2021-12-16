أردوغان سيزور الإمارات في الفترة 14-15 فبراير

العالم - تركيا

وقال تشاووش أغلو، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأربعاء خلال زيارة إلى الإمارات حيث التقى كلا من رئيس الوزراء وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "نخطط أن تجري زيارة رئيسنا في 14-15 فبراير".

وأكد أن الاستعدادات للزيارة بدأت، كما أضاف أن الطرف التركي يخطط لتنظيم احتفال بعيد تركيا الوطني في معرض "دبي إكسبو" يوم 15 فبراير.

وشهدت العلاقات التركية الإماراتية توترا متصاعدا خلال السنوات الماضية على خلفية قضايا عدة على رأسها دعم تركيا لقطر وملفات ليبيا وسوريا واليمن والاتهامات المتبادلة بالتجسس وإبرام السلطات الإماراتية اتفاق تطبيع مع إسرائيل.

ولاحقا تراجعت حدة التوتر السياسي بشكل ملموس حيث أجرى الرئيس التركي وولي عهد أبو ظبي، يوم 24 نوفمبر، محادثات في أنقرة ناقشا فيها سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك والقضايا الإقليمية ووقع الطرفان على حزمة من اتفاقات التعاون في مجالات مختلفة.

وذكر أردوغان لاحقا أن الجانب الإماراتي قدم خطة استثمارية في تركيا بمبلغ 10 مليارات دولار، كما وقع الطرفان اتفاقات وصفقات عدة.

وكشف أردوغان أنه يخطط لزيارة الإمارات في فبراير المقبل على رأس وفد كبير، معلنا: "نخطط لاتخاذ عدد من القرارات المهمة".