رسمياً.. السماح لأهالي الحجر الأسود في ريف دمشق بالعودة لمنازلهم

العالم - سوريا

وفي تصريح لـ “أثر”، بيّن خميس أن محافظة ريف دمشق باشرت بمنح الموافقات لعدد من العائلات للعودة إلى منازلها وترميمها في حي الحجر الأسود.

وهنا أوضح أن عدد العائلات التي عادت حتى الآن يتراوح بين 15 – 25 عائلة، فيما توجد 1159 عائلة سجلت طلبات للعودة إلى الحي.

وذكر أن نسبة ترحيل الأنقاض والأتربة والردميات من شوارع المدينة الرئيسية والفرعية بأحياء الثورة وتشرين والجولان الجنوبي والجولان الشمالي والاستقلال تجاوزت 60%، ولا تزال عمليات الترحيل متواصلة، لافتاً إلى أنه قريباً ستتم المباشرة في إزالة الأبنية الآيلة للسقوط والأبنية المهدمة التي تغلق الشوارع الفرعية، كما ستقوم تربية ريف دمشق بإعادة تأهيل ثلاث مدارس تابعة لها، وكذلك تربية القنيطرة ستعيد تأهيل أربع مدارس حالياً في الحي.

وعن الخدميات في الحي، تواصل شركة الكهرباء في ريف دمشق العمل لاستكمال تركيب مراكز التحويل وشبكة التوتر المنخفض كما يوجد تنسيق مع بعض المنظمات لتنفيذ مشروع إنارة للشوارع الرئيسية في حيي تشرين والثورة.

بدورها، جهّزتِ المؤسسة العامة لمياه الشرب في دمشق وريفها بئرين ومناهل لمياه الشرب والعمل جارٍ على تركيب خزانات مياه في الحيين المذكورين، كما تم الانتهاء من تنفذ مشروع الصرف الصحي وتعزيل وتنظيف الشوارع فيهما.

وكانت محافظة دمشق قد بدأت منذ 5 أيلول الماضي، استلام طلبات أهالي الحجر الأسود المتعلقة بملء الاستمارات الخاصة بعودتهم إلى المدينة للمباشرة في تأهيل منازلهم وترميمها بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الصلة