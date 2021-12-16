ما مصير مفاوضات فيينا بعد مواقف الغرب ورد طهران؟

العالم – ما رأيكم

ويقول باحثون بالشؤون الدولية ان الطرفين بالمفاوضات النووية يضغطان فيما يخص موضوع الوقت لكن في حقيقة الامر الطرفان جديان في التفاوض حتى لو طال امد التفاوض.

ويشير الباحثون الى رفض ايران التسييس بمعنى ان يكون هناك ربط بين قرارات الوكالة وبين قضايا وملفات اخرى في المنطقة ولازال الطرف الغربي يمارس اقصى الضغوط والتهويل النفسي وان المفاوضات لن تستمر.

ويؤكد الباحثون بالشؤون الدولية قول ايران ان مصالح ومستقبل الشعب الايراني غير مرهونة بالمفاوضات وهذه رسالة انه اذا فشلت المفاوضات ستستكمل البرنامج النووي السلمي وستنظم وضعها الاقتصادي بحسب الظروف.

ويشدد الباحثون على ان ايران تأتي الى المفاوضات من موقع قوي بانها لن ترهن مستقبل البلاد والشعب الى القرار الامريكي الغربي خاصة بعد ان انجزت خطوات كل هذه السنوات وتوطيد علاقاتها مع الدول الكبرى مما يضعف تأثير العقوبات على ايران.

كما يقول مسؤولون ايرانيون ان خروج امريكا من الاتفاق النووي المشترك كان خلافا لقرارات مجلس الامن الدولي التي توفر آليات لضمان مصالح الشعوب والدول ولم تقبل بهذه الآليات المتدنية.

ويشيرون الى ان مجلس ايران الاسلامي اصدر قانونا استراتيجيا العام الماضي يكلف الحكومة بامتلاك خطة استراتيجية وفقا للموازين القانونية لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وان لا تقبل باشراف اضافي عن البروتوكول والاستفادة من اجهزة الطرد المركزي الحديثة لتنمية الصناعة الحديثة.

ويؤكدون ان الحكومة الايرانية لن تتراجع امام هذا الالزام القانوني من اجل مصالح الشعب الايراني ولن توافق على اي اتفاق دون إلغاء العقوبات وان يوفر الامن والمصالح الاقتصادية والتجارية وان تضمن امريكا عدم انسحابها مرة اخرى و التعويض عن الخسائر التي لحقت بايران خلال تلك الفترة.

من جهة اخرى، يقول ساسة ان موقف الاتحاد الاوروبي بين المطرقة والسندان في رغبتهم الحقيقية واقتضاء مصالحهم بالتعاون من اجل امن واستقرار العالم والشرق الاوسط لكن لا يمكنهم ان يكونوا في خلاف مع امريكا كونهم اسرى للضغوط الامريكية والاسرائيلية.

ما رأيكم:

كيف يبدو مصير مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي بعد المواقف الغربية ورد طهران؟

هل محاولات ربط الاتفاق بقضايا خارجة عنه كما يريد الامريكي محكومة بالفشل؟

ماذا يعني تمسك الوفد الايراني بتطبيق شروط الواردة في خطة العمل المشتركة الشاملة؟

ما اهمية مطالبة الامم المتحدة بإلغاء أو تجميد الحظر الامريكي والتعاون مع ايران؟