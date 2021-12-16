مراسل العالم يكشف تفاصيل وسبب العدوان الاسرائيلي على سوريا

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم إن هذه الغارات وقعت في المنطقة الجنوبية من ريف دمشق وتحديدًا في محيط مدينة الكسوة، بالاضافة الى محيط الطريق الدولي الواصل بين دمشق ودرعا ومطار دمشق الدولي.

واضاف: أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للغارات الاسرائيلية الغاشمة حيث سمع اهالي دمشق دوي اصوات المضادات الإرضية السورية وهي تنطلق بإتجاه الصواريخ المعادية، بالاضافة الى ذلك رصد الاهالي في محيط تلك المنطقة انفجار بعض الصواريخ التي اطلقتها طائرات العدوان الاسرائيلي فوق منطقة ريف دمشق الجنوبي والجنوب الغربي.

واشار مراسلنا الى ان هذا العدوان الاسرائيلي لايعد الاول على الاراضي السورية، حيث سبقه عدوان آخر، في اليوم الـ7 من شهر كانون الاول انطلق من المياه الاقليمية والبحر بإتجاه ميناء اللاذقية، و في يو الـ24 من شهر تشرين الثاني استهدف العدوان الاسرائيلي عبر اجواء بيروت المنطقة الوسطى مما ادى الى سقوط شهداء وجرحى.

واوضح مراسل قناة العالم، ان المراقبون في سوريا يرون ان العدوان الاسرائيلي المتكرر على الاراضي السورية وتحديدا المنطقة الوسطى سببه المأزق الذي تعيشه الدوائر السياسية في كيان الاحتلال الاسرائيلي وهو محاولة لخلط الاوراق من جديد في المنطقة بعد ان استطاعت الدولة السورية توطيد الاستقرار بشكل كامل في المنطقة الجنوبية.

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