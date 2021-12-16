أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021

جمهوري اسلامي ..

إيران تتوصل لإتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنصب كاميرات مراقبة جديدة بمجمع كرج

اطلاعات..

الوزير عبد اللهيان .. توصلنا لتفاهم جيد مع الوكالة الدولية وسنواصل مباحثاتنا من موقع قوة بفيينا

حمايت ..

هدف تكتيك الغرب من وراء تحديد أجل محدد بمفاوضات فيينا , تصعيد الضغوط على إيران

ابرار ..

مندوب روسيا يعبر عن إستغرابه العميق إزاء موقف بلدان الترويكا الأوروبية بمفاوضات فيينا

سياست روز ..

الخارجية ترد على مجلس التعاون.. لن نسمح بأي تدخل بشؤوننا السيادية والجزر الثلاث جزء من إيران

كيهان ..

محافل إعلامية أمريكية تزيح الستار عن خفايا مشاركة طيارين صهاينة في الحرب على اليمن

اعتماد ..

موسكو تعلن عن وقف مؤقت لنشر صواريخ روسية بأوروبا شرط قيام الناتو بخطوة مماثلة

جوان ..

سد آخر ذريعة غربية.. إيران تسمح طوعا للوكالة الدولية بنصب كاميرات بديلة بمجمع تسا بكرج

قدس ...

الرئيس الصيني .. الشرق الأوسط لن يعرف طعم الراحة ما لم يتم حل القضية الفلسطينية

ابتكار ..

مساعد الأمين العام للامم المتحدة يدعو أمريكا لرفع الحظر المرتبط بالإتفاق النووي عن إيران

آرمان ملي ..

خطوة إيران الطوعية بتعزيز التعاون مع الوكالة الدولية تعطي دفعة قوية لمفاوضات فيينا

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخميس

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كيهان..

صحيفة كيهان كتبت عن مشاركة الكيان الصهيوني الى جانب التحالف السعودي في حرب اليمن في مقالها، أدلة حول مشاركة "إسرائيل" بالحرب على اليمن،.. كشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست الامريكية عن مشاركة عشرات الطيارين الصهاينة في الحرب التي تقودها السعودية منذ عام 2015 على اليمن , وكتبت ايضا عن حضور خبراء ومستشارين عسكريين صهاينة في غرفة عمليات التحالف السعودي. والى جانب ذلك سبق ان اعترف المتحدث باسم هذا التحالف عن استهداف بحرية الكيان لسفن ادعا انها تحمل اسلحة لحركة انصار الله بالبحر الاحمر .

إن هناك أدلة عديدة أخرى تثبت دخول الكيان الصهيوني على خط المشاركة في الحرب على اليمن منذ البداية ومنها التنسيق العسكري بين الكيان والامارات في الجزر اليمنية بالبحر الاحمر.

ان المشاركة الصهيونية في الحرب على اليمن ترتبط بهواجس صهيونية من احتمال انتصار حركة انصار الله و تفرغها للانضمام عمليا لجبهة المقاومة بالمنطقة , كما ترتبط هذه المشاركة بخطط الكيان الصهيوني لتحويل البحر الاحمر ومضيق باي المندب الاستراتيجي لمنطقة نفوذ صهيوني عبر السيطرة على الجزر اليمنية .

مردم سالاري ..

كتبت صحيفة مردم سالاري في مقالها، الأعيب أمريكا وأوروبا في فيينا،.. تدعي امريكا والترويكا الاوروبية ان البرنامج النووي الايراني يقترب من مرحلة اللاعودة وان استمرار المفاوضات بفيينا لفترة اطول سيجعل الاتفاق النووي المبرم عام 2015 غير مجدي بالكامل , ولكن لابد من القول هنا ..

إن هذه الإدعاءات تفتقر لأي أساس واقعي وإنها مجرد سيناريو إبتزازي , وأمريكا هي المسؤولة عن إطالة المفاوضات.

فامريكا تماطل وبدعم حليفاتها الاوروبيات في قبول مطاليب ايران بشأن الغاء الحظر والحصول على ضمانات , وما تريده واشنطن هو الابقاء على الجزء الاكبر من الحظر وعدم تقديم اية ضمانات لايران بشان عدم تكرار انسحاب امريكا من الاتفاق النووي ,ورغم انها وحليفاتها الاوروبيات تعرف جيدا بان مثل هذه المواقف مرفوضة جملتا وتفصيلا من ايران.

ان امريكا وحليفاتها الاوروبيات وراء جرجرة مفاوضات فيينا واطالتها في اطار سيناريو لتحميل ايران المسؤولية بهدف اقتطاع تنازلات وهو سيناريو مصيره الفشل بالتاكيد.

قدس ..

نشرت صحيفة قدس تقريرا يتحدث عن، مطالبة وزير لبناني آخر بوقف حرب اليمن، كتبت فيه .. بعد وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي الذي استقال من منصبه على خلفية ضغوط ترتبط بتعاطفه مع الشعب اليمني، دعا وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن إلى وقف الحرب على اليمن لإنهاء معاناة الشعب اليمني.

الوزير الحاج حسن اشار الى المآسي الانسانية الرهيبة التي سببتها هذه الحرب للشعب اليمني مشددا على ضرورة وقفها فورا بغض النظر عمن يفوز ار سيخسر فيها.

وحسب الصحيفة تاتي تصريحات وزير الزراعة اللبناني في موقف صريح رغم كل تداعيات ردود فعل السعودية وحليفاتها الغاضبة الواسعة النطاق على تصريحات الوزير المستقيل جورج قرداحي في السياق ذاته .

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقاله، حمى الأمم المتحدة إزاء الهزيمة السعودية بمأرب.مع تقدم القوات اليمنية المشتركة لحسم معركة مأرب الاستراتيجية بتحرير مدينة مأرب نفسها, سارع المبعوث الاممي الخاص باليمن لاطلاق تحذيرات ومخاوف من احتمال وقوع حرب شوارع بمدينة مأرب.

إن تحذيرات المبعوث هانس غروندنبرغ ترتبط بمخاوف من قرب هزيمة التحالف السعودي بكل مرتزقته في مأرب.

وهي تحذيرات تتخفى خلف قناع الحرص على ارواح المدنيين وغير ذلك , وبالطبع طرح هذا المبعوث اقتراحا لوقف القتال بمأرب تحت اشراف الامم المتحدة كورقة اخيرة لانقاذ التحالف السعودي وللحيلولة دون حسم حركة انصار الله لمعركة مأرب .

ان موقف هذا المبعوث الاممي يعكس مخاوف امريكا والقوى الغربية الاخرى التي تفرض هيمنتها على المنظمة الدولية. فالامم المتحدة لم تقم وتحت وطأة نفوذ هذه القوى نفسها باية خطوة جدية لوقف الحرب على اليمن ولم تدين بشكل جدي وعملي جرائم السعودية وحليفاتها بحق الشعب اليمني وبحق الانسانية جمعاء في هذه الحرب .

خراسان ..

حول مفاوضات فيينا كتبت صحيفة خراسان، هجوم إيراني مضاد على سيناريو اللوم، ... ايران وافقت طوعا في اطار تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على نصب الاخيرة لكاميرات مراقبة جديدة بدلا من التالفة في منشأة " تسا" لصناعة اجهزة الطرد المركزي بمحافظة البرز القريبة من طهران.

إن هذه الخطوة الإيرانية الطوعية تعطي مفاوضات فيينا زخما كبيرا للتقدم وتسحب البساط من تحت سيناريو الغرب بلوم بلادنا ان امريكا والترويكا الاوروبية راهنتا على رفض ايران فسح المجال امام عمليات التفتيش والمراقبة في منشأة تسا لاتهام بلادنا بمسؤولية فشل مفاوضات فيينا ولتحويل هذا الرفض الى عقبة اخرى في طريق المفاوضات لاطالة امدها وللاعلان عن عدم جدواها. الا ان بلادنا استبقت هذا السيناريو المخرب عبر مبادرتها مع الوكالة الدولية.

ابتكار ..

في الشان النووي ايضا كتبت صحيفة ابتكار في مقالها مخاطبة القوى الغربية، ألغوا الحظر إذا ما كنتم قلقين، من اطالة المفاوضات ..امريكا والترويكا الاوروبية لم تقدما اية مبادرات او مقترحات منطقية على مدى الجولتين الاخيريتين من مفاوضات فيينا وكان كل همهما يدور حول محور اتهام ايران بالتسبب باطالة امد المفاوضات وبالتالي استغلال الاجواء لتحديد مهلة محددة لمواصلة المفاوضات واتهام ايران باطالتها.

ان الاجدر بالقوى الغربية وبدلا من وضع عقبات بطريق مفاوضات فيينا وتحميل بلادنا المسؤولية, العمل على الغاء الحظر فورا لتعبيد الطريق امام تحقيق هدف احياء الاتفاق النووي باقصر وقت واذا ماكانت هذه القوى قلقة حقا من طول امد المفاوضات ومن تعثرها.