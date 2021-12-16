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الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية في مأرب

الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية في مأرب
الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية اليمنية طائرة تجسسية أمريكية الصنع في محافظة مأرب.

العالم - اليمن

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات اليمنية المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية نوع “سكان إيغل Scan Eagle” أمريكية الصنع بسلاح مناسب.

وأشار إلى أن عملية إسقاط الطائرة، تمت أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء وادي عبيدة بمأرب.. مؤكداً أن القوات المسلحة لن تألوا جهدا في حماية الأجواء اليمنية طالما استمر العدوان والحصار.

وتعتبر سكان إيغل من أحدث أنواع الطائرات التجسسية الأمريكية، وتقوم بإنتاجها شركة “إنسيتو” التابعة لشركة “بوينغ” الأمريكية، وتتمتع بمواصفات متطورة، حيث يتراوح وزنها بين 14- 18 كيلو غراما، وتستطيع نقل 3.4 كيلو غرام من الحمولة، وتبلغ سرعتها 148 كيلو متراً في الساعة، وتستطيع التحليق في الجو لمدة 24 ساعة على ارتفاع 5950 متراً، ويبلغ سعر تصنيع الوحدة 3.2 مليون دولار.

وتتميزُ الطائرة بكفاءة عالية في أداء المهام تحت الظروف الصعبة ودرجات الحرارة العالية، ويتم استخدامها لمهام الاستطلاع في فوق البحار أيضاً، وهي مزودة بأنظمة حديثة للرصد والاستطلاع والتصوير الدقيق لمساحات واسعة ورسم الخرائط.

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