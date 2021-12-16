شاهد..ما يعوق اجراء الإنتخابات الليبية؟

العالم - خاص بالعالم

ويعارض المجلس الأعلى للدولة وقوى سياسية ليبية إجراء الانتخابات في غياب قاعدة دستورية، وأثارت القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب قبل أسابيع انتقادات من أطراف عدة باعتبارها فصلت على مقاس شخصيات بعينها، وخاصة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

أمنيا، شهدت سبها اشتباكات بين القوات المجلس الرئاسي الليبي وقوات حفتر، ويسود المدينة هدوء حذر.

وأفادت مصادر محلية أنه تم إغلاق جامعة سبها والعديد من المدارس خشية تجدد الاشتباكات.

كما تعرف طرابلس توترا أمنيا على خلفية إقالة المجلس الرئاسي آمر منطقة طرابلس العسكرية عبد الباسط مروان وتكليف اللواء عبد القادر خليفة خلفا له.



هذا، في وقت سلمت فيه مفوضية الانتخابات تقريرا إلى مجلس النواب، تضمن العوائق الصعوبات القانونية والفنية التي تواجه إجراء الانتخابات الرئاسية، وطالبت فيه بتعديل القوانين الانتخابية وإصدار لائحة تنظيمية لعمل لجنة الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وأرجأت المفوضية إعلان القائمة النهائية بأسماء المرشحين لإجراء مراجعات قضائية وقانونية، من جهتنا اعلنت اللجنة البرلمانية أنها ستدرس التقرير وستقدمه الاثنين القادم إلى مجلس النواب.



ورغم أن بوادر تأجيل الانتخابات تلوح في الافق، تواصل المستشارة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز مساعيها مع الأطراف الليبية لإنقاذ العملية الانتخابية، حيث التقت وليامز عددا من القادة السياسيين والعسكريين في ليبيا.

كما ستلتقي اللجنة العسكرية خمسة زائد خمسة، وأكدت، خلال مساعيها أن مهمتها تتمثل في دعم العملية الانتخابية، ودعت الى ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة.