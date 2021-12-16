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ترکیا
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باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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كمالوندي: سنقدم هذه الصور للوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال تحقيق أهداف قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر وحفظ مصالح الشعب الايراني
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بنصب كاميرات جديدة في مجمع "تسا" بمدينة كرج وليس التصرف بصورها
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يستقبل نظيره المجري بيتر سيارتو ويبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الاقليمية والدولية
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: قواتنا المسلحة لن تألوا جهدا في حماية الأجواء اليمنية طالما استمر العدوان والحصار
القوات المسلحة اليمنية تعلن عن إسقاط طائرة تجسسية من نوع "سكان إيغل" أميركية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مأرب
مراسل العالم: العدوان الاسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية
مراسل العالم: العدو الاسرائيلي اغار على سورية من فوق الجولان
إستشهاد عسكريٍ سوري بعدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية
مراسلون بلا حدود: 488 صحافيًا معتقلًا في العالم حاليًا في عدد قياسي ومقتل 46 عام 2021
متحدث القوات اليمنية: القوة الصاروخية تتمكن من دك مرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وأهداف حيوية في جيزان
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 16-12-2021
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الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٣ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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