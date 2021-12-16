مقتل وإصابة سبعة من قيادات المرتزقة بمأرب

العالم- اليمن

وأكدت مصادر عسكرية أن ستة قيادات عسكرية رفيعة في قوات هادي والإصلاح قتلوا خلال الساعات الماضية، فيما أصيب آخرين، إثر تصاعد وتيرة المواجهات في ضواحي المدينة.

وأوضحت المصادر أن القتلى من القيادات الميدانية هم،العميد حسن الجار الاجدعي، وقائد كتيبة الاسناد في اللواء72، سليم الخبي، والعقيد عبدالسلام احمد يعقوب، والعقيد موسى شمسان الزايدي، وقائد كتائب في اللواء 102 نجيب راجح الجبوب، قائد كتيبة في اللواء 81 مشاة ، خالد عبده الهجري.

وكان الرجل الثاني في قوات الشرعية بعد الذيباني، فهد مبخوت العرادة، قد أصيب في وقت سابق، بجروح خطيرة جنوبي مأرب.

وتشهد جبهات مأرب سقوط مدوي لقيادات الشرعية، في عمليات قاصمة لقواعدها العسكرية في المحافظة النفطية، والتي تلفظ فيها أنفاسها الأخيرة.