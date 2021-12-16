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نزوح أكثر من 83 ألف شخص جراء العنف غرب السودان

نزوح أكثر من 83 ألف شخص جراء العنف غرب السودان
الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

قالت الأمم المتحدة، الخميس، إن أكثر من 83 ألف شخص نزحوا منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من إقليم دارفور غربي السودان جراء العنف.

العالم - السودان

وأفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية "أوتشا"أن "هناك زيادة في أعمال العنف في دارفور بما في ذلك الصراع بين البدو والمزارعين منذ أكتوبر الماضي، ولا يزال الوضع الأمني العام متوترا ومتقلباً".

وأضاف أن "أكثر من 83 ألف شخص نزحوا بسبب الصراع بين المجتمعات المحلية وسط وشمال وغرب دارفور منذ أكتوبر الماضي".

وذكر التقرير، أن "الاحتياجات الرئيسة ذات الأولوية للنازحين تشمل الحماية والمأوى والمواد غير الغذائية والغذاء والماء، فضلا عن المساعدة الصحية".

وأشار إلى أن "معظم المتضررين لم يتلقوا بعد مساعدات إنسانية بسبب النزاع المستمر وانعدام الأمن".

والسبت، أعلنت السلطات السودانية، أنها تعتزم تشكيل قوة قوامها أكثر من 3 آلاف جندي لحسم التفلتات الأمنية في دارفور.

والخميس الماضي، أفادت لجنة أطباء السودان (غير حكومية) بمقتل 138 شخصا وإصابة 106 آخرين بجروح في اقتتال قبلي بمناطق كريينك وجبل مون وسربا في ولاية غرب دارفور منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ولم تتضح بعد أسباب وقوع القتال، إلا أن مناطق عديدة في دارفور تشهد من حين إلى آخر اقتتالا دمويا بين القبائل العربية والإفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.

ويعد إحلال الأمن أحد أبرز أولويات السلطات السودانية خلال فترة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب 2019 وتنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/ تموز 2023، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.

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