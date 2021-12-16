البرلمان الأوروبي يدعو لفرض عقوبات "قاسية" على روسيا

العالم-اوروبا

وتبنى البرلمان الأوروبي قرارا لا يتسم بطابع إلزامي أيده 548 نائبا، مقابل 69 صوتا ضده، وامتناع 54 نائبا عن التصويت.

ويدعو البرلمانيون المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل ليطلع مجلس الاتحاد الأوروبي على أعمال روسيا، مشيرين إلى أن "المجلس يجب أن يكون مستعدا للاتفاق بسرعة على خطوات مشتركة، وخاصة فرض عقوبات اقتصادية قاسية بالتنسيق مع الولايات المتحدة وأعضاء الناتو والشركاء الآخرين".

ويقترح القرار توسيع قائمة الأِشخاص الذين سيتم تجميد أصولهم في دول الاتحاد الأوروبي، ومنع دخولهم دول الاتحاد.

ويدعو القرار كذلك لفصل روسيا عن نظام "سويفت" للتعاملات المالية، ما سيؤدي إلى إبعاد الشركات والبنوك الروسية من السوق المالية الدولية.

وشدد القرار أيضا على "ضرورة فرض عقوبات على القطاعات الهامة للاقتصاد الروسي"، والتخلي عن تشغيل خط "السيل الشمالي 2" للغاز لتقليص اعتماد الاتحاد الأوروبي على موارد الطاقة الروسية.

يذكر أن روسيا كانت قد رفضت مرارا الاتهامات الغربية لها على خلفية التوترات حول أوكرانيا، ونفت وجود أي خطط لديها "للعدوان" على هذا البلد.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصاله مع نظيره الأمريكي جو بايدن إلى الأعمال الاستفزازية للقوات الأوكرانية في دونباس وأنشطة الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.