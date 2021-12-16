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وزير الخارجية السعودي: الرياض منفتحة لأي حوار مع طهران

وزير الخارجية السعودي: الرياض منفتحة لأي حوار مع طهران
الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحفي إنه لا يوجد أي اجتماعات بين الخبراء السعوديين والإيرانيين في الأردن، موضحا أن الأردن استضاف مؤتمرا أمنيا شارك فيه عدة أشخاص من كافة الدول.

العالم - السعودية

نفى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وجود لقاء سري بين خبراء الأمن السعوديين والإيرانيين في الأردن، وذلك على هامش اجتماع أمني، وأوضح أن هناك سلسلة من المفاوضات المباشرة بين طهران والرياض سبق وأن تم الإعلان عنها بشكل رسمي، مشيرا إلى أن السعودية منفحتة لأي حوار.

وقال بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة إنه لا يوجد أي اجتماعات بين الخبراء السعوديين والإيرانيين في الأردن، موضحا أن الأردن استضاف مؤتمرا أمنيا شارك فيه عدة أشخاص من كافة الدول.

وأوضح أن هناك سلسلة من المفاوضات المباشرة بين طهران والرياض سبق وأن تم الإعلان عنها بشكل رسمي، مشيرا إلى أن السعودية منفحتة لأي حوار.

وكانت وسائل إعلام قد قالت إن السعودية وإيران عقدتا جلسة حوار أمني في عمان على مستوى الخبراء تناولت إجراءات بناء الثقة بين القوتين الإقليميتين.

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وزير الخارجية السعودي: الرياض منفتحة لأي حوار مع طهران

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