قناة ليبية تكشف حقيقة وجود مخزونات نووية كبيرة في مدينة سبها

العالم - ليبيا

وأوضح المصدر أن الكمية المخزنة تزن قرابة 2600 طن وهي جزء من المواد والتجهيزات التي استوردها النظام السابق في إطار برنامج نووي غير معلن.

وذكرت القناة الليبية أن المادة تثير المخاوف من وصولها لأيدي الجماعات الإرهابية، خاصة في ظل التوترات الأمنية المتلاحقة التي تشهدها مدينة سبها، بالإضافة للمخاوف البيئية المتعلقة بظروف تخزينها، مشيرة إلى أنه تم ضبط وافد إفريقي حاول سرقة 3 براميل منها.

وأوضحت أن ليبيا كانت قد سلمت المواد والآليات المستخدمة في البرنامج النووي في صفقة مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق بوش الابن، إلا أنها احتفظت بشكل غير معلن بمادة الكعكة الصفراء، بالإضافة لوقود الصواريخ البالستية المخزنة في مدينة غريان.

وأشارت إلى أن تلك المخزونات تحولت لتركة ثقيلة للحكومات المتعاقبة بسبب ضعف الأجهزة الأمنية وعدم توفر الخبرات الكافية للتعامل مع هذه المواد شديدة السمية والخطورة.