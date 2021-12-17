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هزيمة نكراء لحزب رئيس الوزراء البريطاني في انتخابات تشريعية فرعية

هزيمة نكراء لحزب رئيس الوزراء البريطاني في انتخابات تشريعية فرعية
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

مُني حزب المحافظين البريطاني بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون بهزيمة نكراء في انتخابات تشريعية فرعية جرت الخميس في وسط إنكلترا وخسر فيها أحد معاقله، بحسب النتائج الرسمية التي صدرت الجمعة.

العالم - أوروبا

وأظهرت النتائج الرسمية أنّ مرشحة الحزب الليبرالي-الديموقراطي هيلين مورغن فازت بالمقعد النيابي عن دائرة نورث شروبشير بعدما تقدّمت بحوالى ستة آلاف صوت على منافسها الذي رشّحه حزب رئيس الوزراء لخلافة النائب المحافظ أوين باترسون الذي كان يشغل هذا المقعد منذ 1997 واضطر للاستقالة إثر فضيحة سياسية.

فدائرة نورث شروبشير (وسط انكلترا) الريفية جدا التي صوتت للمحافظين لعقود يمكن أن تنتخب ديموقراطيين ليبراليين في هذا الاقتراع الذي يشكل استفتاء على رئيس الحكومة.

وقد يواجه جونسون أزمة سلطة في أوج تفش وبائي بالمتحورة أوميكرون.

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هزيمة نكراء لحزب رئيس الوزراء البريطاني في انتخابات تشريعية فرعية