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اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين

اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة حملة اعتقالات في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين.

العالم-فلسطين

وحسبما افاد موقع المركز الفلسطيني للاعلام, أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في القدس المحتلة، واعتقلت خمسة مواطنين، وهم: الأشقاء أيمن ومحمد وأحمد كمال غوشة، والشابان: يوسف محمد، وعمر إبراهيم، من منطقة باب حطة بمدينة القدس.

وفي جنين اقتحم جنود الاحتلال بلدة عرابة جنوب جنين، واعتقلوا الشاب إبراهيم كريم موسى، وفتشوا منزل المواطن حازم الشاعر.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين في بلدة برقة شمال نابلس، وهم: المواطن محمود شبيب ونجله عمرو، وعبد الحليم عماد دغلس.

وأفادت مصادر محلية بانتشار كبير للجنود المشاة في حارات البلدة، واحتل الجنود سطح منزل المواطن محمود شبيب.

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