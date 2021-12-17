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الرئيس رئيسي يزور يزد في اطار جولاته التفقدية للمحافظات الايرانية

الرئيس رئيسي يزور يزد في اطار جولاته التفقدية للمحافظات الايرانية
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله ابراهيم رئيسي، إلى محافظة يزد (وسط البلاد)، صباح اليوم الجمعة، ضمن جولاته التفقدية للمحافظات الايرانية بعد توليه الرئاسة.

العالم - ايران

وفي تصريح له فور وصوله مطار المحافظة، أكد رئيسي ان "محافظة يزد زاخرة بالامكانيات الكامنة والى جانب مواردها الكبيرة فانها تمتلك كفاءات مجدة ومثابرة وملتزمة وثورية".

ويتضمن برنامج زيارة الرئيس الايراني لمحافظة يزد تفقد بعض المشاريع المدرجة على أجندة المحافظة والقيام بزيارات مفاجئة للمؤسسات العامة والمصانع، اضافة الى لقاء النخب وعوائل الشهداء وممثلي الشرائح المختلفة في المحافظة وحضور اجتماع المجلس الاداري وعقد مؤتمر صحفي.
ويرافق الرئيس الايراني في هذه الزيارة التفقدية، وزراء الداخلية، الجهاد الزراعي، الطاقة ، الطرق والتنمية الحضرية، الصحة والعلاج والتعليم الطبي ، الرياض والشباب، والتراث الثقافي ، ومساعد رئيس الجمهورية لشؤون المراة والأسرة ، وكذلك 29 مساعد وزير ورئيس منظمة.

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