الرئيس رئيسي يزور يزد في اطار جولاته التفقدية للمحافظات الايرانية

العالم - ايران

وفي تصريح له فور وصوله مطار المحافظة، أكد رئيسي ان "محافظة يزد زاخرة بالامكانيات الكامنة والى جانب مواردها الكبيرة فانها تمتلك كفاءات مجدة ومثابرة وملتزمة وثورية".

ويتضمن برنامج زيارة الرئيس الايراني لمحافظة يزد تفقد بعض المشاريع المدرجة على أجندة المحافظة والقيام بزيارات مفاجئة للمؤسسات العامة والمصانع، اضافة الى لقاء النخب وعوائل الشهداء وممثلي الشرائح المختلفة في المحافظة وحضور اجتماع المجلس الاداري وعقد مؤتمر صحفي.

ويرافق الرئيس الايراني في هذه الزيارة التفقدية، وزراء الداخلية، الجهاد الزراعي، الطاقة ، الطرق والتنمية الحضرية، الصحة والعلاج والتعليم الطبي ، الرياض والشباب، والتراث الثقافي ، ومساعد رئيس الجمهورية لشؤون المراة والأسرة ، وكذلك 29 مساعد وزير ورئيس منظمة.