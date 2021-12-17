بالفيديو..الكيان الصهيوني وعدوانه الفاشل على سوريا

العالم - خاص بالعالم

وقال محمد عباس في حديث لقناة العالم الاخبارية، إن، العدوان الاسرائيلي الاخير على سوريا لا يتجاوز التاثير التكتيكي ولن ولم يستطيع الكيان الصهيوني ان يحقق أي هدف استراتيجي في عدوانه على سوريا.

واضاف: أن الكيان الصهيوني يحاول ومن خلال اهداف تكتيكية معينة واستهداف مواقع عسكرية سورية ان يحقق اهداف استراتيجية عبر عمليات انهاك واستنزاف، للقوات المسلحة السورية.

واوضح الخبير، ان هدف الكيان الصهيوني الاستراتيجي هو ابادة وتمزيق الدولة السورية عبر مرتزقته الموجودة داخل الاراضي السورية، ولكن هذه الابادة لم ولن تنجح وباءت بالفشل وذلك من خلال صمود الحكومة والشعب السوري امام هذا الهدف الخبيث.

واشار عباس ان مرتزقة الكيان الصهيوني داخل الاراضي السورية موجودة في اكثر من منطقة، في مخيم الرقبان ومنطقة التنف وفي الشمال السوري حيث يتم تبادل الادوار بين الاسرائيلي والتركي والاميركي.

ورأى محمد عباس ان سبب الرئيسي للعدوان المتواصل على سوريا، لان سوريا عقبة كأداء امام المشروع الاميركي الصهيوني التركي في المنطقة، وقلعة حصينة للمقاومة.

واعتبر محمد عباس العدوان الاسرائيلي المتكرر على سوريا، بانه محاولة صهيونية اميركية تركية من اجل تحريض الشارع السوري ضد الوجود الروسي في سوريا، وذلك من اجل اثارة زوبعة في الشارع السوري لعدم الحاجة لهذا الوجود اذ لم تستطيع روسيا الرد على صواريخ العدوان الاسرائيلي، موضحًا ان الاميركي يخطط الى ان يفصل بين الدولة السورية وبين حلفائها وتحريض الشارع السوري ضد التحالف الايراني السوري الروسي.

وأكد محمد عباس ان الرد قائم وموجود لافشال المخطط الأميركي الذي يهدف الى الاستيلاء على المنطقة باكملها، والعدوان على سوريا، وذلك من خلال امكانية وقدرة الدولة السورية وقدرة وامكانية محور المقاومة، الذي بات راسخ في الاستراتيجية والوعي والارادة.

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