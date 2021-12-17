الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١
١١:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..الكيان الصهيوني وعدوانه الفاشل على سوريا

الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

اكد الخبير العسكري محمد عباس ان العدوان الاسرائيلي المتكرر على الاراضي السورية لم ولن يحقق اي هدف استراتيجي.

العالم - خاص بالعالم

وقال محمد عباس في حديث لقناة العالم الاخبارية، إن، العدوان الاسرائيلي الاخير على سوريا لا يتجاوز التاثير التكتيكي ولن ولم يستطيع الكيان الصهيوني ان يحقق أي هدف استراتيجي في عدوانه على سوريا.

واضاف: أن الكيان الصهيوني يحاول ومن خلال اهداف تكتيكية معينة واستهداف مواقع عسكرية سورية ان يحقق اهداف استراتيجية عبر عمليات انهاك واستنزاف، للقوات المسلحة السورية.

واوضح الخبير، ان هدف الكيان الصهيوني الاستراتيجي هو ابادة وتمزيق الدولة السورية عبر مرتزقته الموجودة داخل الاراضي السورية، ولكن هذه الابادة لم ولن تنجح وباءت بالفشل وذلك من خلال صمود الحكومة والشعب السوري امام هذا الهدف الخبيث.

واشار عباس ان مرتزقة الكيان الصهيوني داخل الاراضي السورية موجودة في اكثر من منطقة، في مخيم الرقبان ومنطقة التنف وفي الشمال السوري حيث يتم تبادل الادوار بين الاسرائيلي والتركي والاميركي.

ورأى محمد عباس ان سبب الرئيسي للعدوان المتواصل على سوريا، لان سوريا عقبة كأداء امام المشروع الاميركي الصهيوني التركي في المنطقة، وقلعة حصينة للمقاومة.

واعتبر محمد عباس العدوان الاسرائيلي المتكرر على سوريا، بانه محاولة صهيونية اميركية تركية من اجل تحريض الشارع السوري ضد الوجود الروسي في سوريا، وذلك من اجل اثارة زوبعة في الشارع السوري لعدم الحاجة لهذا الوجود اذ لم تستطيع روسيا الرد على صواريخ العدوان الاسرائيلي، موضحًا ان الاميركي يخطط الى ان يفصل بين الدولة السورية وبين حلفائها وتحريض الشارع السوري ضد التحالف الايراني السوري الروسي.

وأكد محمد عباس ان الرد قائم وموجود لافشال المخطط الأميركي الذي يهدف الى الاستيلاء على المنطقة باكملها، والعدوان على سوريا، وذلك من خلال امكانية وقدرة الدولة السورية وقدرة وامكانية محور المقاومة، الذي بات راسخ في الاستراتيجية والوعي والارادة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

ما هو تصريح بيدرسون الذي أزعج المعارضة وطالبته بتوضيحه خلال زيارته لدمشق؟

مراسل العالم يكشف تفاصيل وسبب العدوان الاسرائيلي على سوريا

«قسد» تغامر في الوقت المستقطع: بحثاً عن مسار ثالث

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الشيخ دعموش: أميركا وحلفاؤها بالمنطقة يديرون ويدعمون ‏ويمولون الحملة السياسية والإعلامية ضد المقاومة

نقابة الصحافيين التونسيين تتهم قيس سعيد بـ'الانفراد بالقرار' و'الهيمنة على المؤسسات'

تأييد أوروبي لقرارات سعيد: مرحلة مهمة نحو استقرار تونس

سانا: مرتزقة تركيا يقطعون مئات أشجار الزيتون ويبيعون منازل المهجرين بريف حلب

هجمة ممنهجة ضد الاسيرات في سجون الاحتلال

غروسي: من حق إيران أن تقوم بفحص الكاميرات قبل تركيبها في المنشآت النووية