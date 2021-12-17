اصابات جراء هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين جنوب نابلس

العالم-فلسطين

وحسبما نقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام, إن عائلة فلسطينية أصيب معظم أفرادها برضوض وكسور كما لحق دمار كبير بمنزلهم في اعتداء نفذه المستوطنون في قرية قريوت جنوب شرق نابلس.

وطالت الاعتداءات منازل المواطنين أحمد بهجت ووائل مقبل الذي أصيب بكسور في أضلاعه ورضوض في رأسه، كما تعرضت زوجته للضرب من المستوطنين، ونقلوا لمستشفى رفيديا لتلقي العلاج.

وفي بلدة ياسوف تصدى الشبان لمحاولة اقتحام البلدة من عشرات المستوطنين ترافقهم آليات لجيش الاحتلال.

وكان مستوطنو يتسهار حطموا عددًا من المركبات الفلسطينية قرب بلدة حوارة، وأطلق أحد المستوطنين الرصاص باتجاه الشبان على دوار ديرشرف قرب نابلس، ولم يبلغ عن وجود إصابات.

وشهدت مدن الضفة والطرق الخارجية الواصلة بينها مواجهات عنيفة واعتداءات مكثفة شنها المستوطنون في أعقاب مقتل مستوطن وإصابة آخريْن في عملية إطلاق نار شمال مدينة نابلس.