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عضو كتلة الوفاء للمقاومة: التعميم الأخير لبنك لبنان كـالمورفين لمرض عضال

عضو كتلة الوفاء للمقاومة: التعميم الأخير لبنك لبنان كـالمورفين لمرض عضال
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

وصف عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري إلى أنَّ هناك عدة عناصر لانهيار سعر الصرف ومنها السياسة النقدية للمصرف المركزي، مؤكدًا أنَّ التعميم الأخير لمصرف لبنان هو كـالمورفين لمرض عضال.

العالم_لبنان

وقال شري اليوم الجمعة في اذاعي أنَّه يجب أن يكون هناك حلٌّ جذريٌّ بخطة واضحة المعالم، مشدِّدًا على أنَّه يجب أن تكون هناك سياسة نقدية واضحة في لبنان تُدار من الوزارات المعنية.

ولفت إلى أنَّ هناك برنامجين موجودين على منصة impact الأول "أمان والثاني الخاص بالبطاقة التمويلية دعم، مناشدًا وزير الشؤون الاجتماعية واللجنة الوزارية السماح للبنانيين باستخدام إخراج القيد الممكنن للتسجيل على المنصة حتى تطال البطاقة التمويلية أكبر شريحة ممكنة من اللبنانيين.

وبيَّن شري أنَّه يجب المسارعة للتسجيل على المنصة عبر برنامجي دعم الخاص بالبطاقة التمويلية و"أمان" الخاص بالعائلات الأكثر فقرًا وعدم الضغط على برنامج واحد فقط.

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