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شاهد .. ما هي آخر تطورات مفاوضات الغاء الحظر في فيينا؟

الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

قال كبير المفاوضين الايرانيين في فيينا علي باقري كني ان اللجنة المشتركة للاتفاق النووي ستعقد اليوم الجمعة اجتماعا على ان تتواصل المفاوضات بعد ايام، مضيفا انه تم احراز تقدم جيد هذا الاسبوع. من جهة اخرى اعلن مصدر مطلع ان الاطراف الاوروبية وافقت اخيرا على اعتماد المسودتين التي طرحتها ايران منذ بداية الجولة السابعة من المحادثات.

العالم - ايران

حتى الان كل شيء يمضي نحو الامام في فيينا حيث مفاوضات رفع الحظر الجارية في فندق كوبورغ بين ايران واربعة زائد واحد.

اجتماع الجنة المشتركة اليوم ينهي فصلا من المحادثات، لتعاود الاطراف استئنافها بعد بضعة ايام بحسب كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني ودبلوماسيين مشاركين في المفاوضات.


باقي كني غرد على تويتر انه التقى مع منسق السياسة الخارجية الاوروبي انريكه مورا لتقييم الوضع ومناقشة سبل المضي قدما، مشيرا الى انه تم احراز تقدم جيد هذا الاسبوع.


بدوره وصفَ وزيرُ الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان محادثاتِ فيينا لإلغاءِ الحظْر بأنها جيدة بشكلٍ عام منتقداً عدمَ وجودِ مبادرة من الأطرافِ الغربية في هذا المجال.


الموقف الايجابي ذاته عبر عنه رئيس الوفد الروسي ميخائيل اوليانوف بقوله ان في تغريدة ان الاجتماعات بين مختلف الاطراف كانت مفيدة، مشيدا باجتماع بين وفود روسيا والصين وايران، وقال ان هذا التنسيق الثلاثي اثبت أنه مفيد جدًا في سياق مفاوضات فيينا كما اكد اوليانوف ان اطراف الاتفاق النووي باستثناء ايران التقت، لبحث عدد من القضايا الخلافية، وان الاجتماع شهد تبادلا مفيدا للرؤى ايضا.

طهران وكحسن نوايا، كانت مهدت لايجابية المفاوضات من خلال الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على موضوع تركيب كاميرات مراقبة في مصنع تسا لتركيب اجرعزة الطرد لمركزي .

وقال مدير منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي:"تقرر أن تُحضر الوكالة كاميرا جديدة الى موقع كرج وان يتم الرد على الاسئلة الامنية والقضائية لتبيين ماهية الحادث الارهابي والعناصر المتورطة فيه ، بعدها يمكنهم إعادة تثبيت الكاميرات. هناك قضايا نحاول معالجتها مع الوكالة قبل نهاية العام الايراني لمنع الصهاينة الذين يحاولون تحريض الوكالة الدولية بأكاذيبهم، وحتى لا نعطي الاعداء ذريعة تبرر استمرار الحظر".

وركزت المفاوضات خلال الاسبوعين الماضيين على موضوع واحد وهو المسودة التي يجب اعتمادها كاطار للمحادثات وذكر مصدر قريب من المفاوضات انه تم الاتفاق على ان تكون هناك مسودة جامعة لكل الاقتراحات لاعتمادها كإطار لانطلاق المفاوضات. مشيرا الى ان الوفد الايراني رد على الرد الامريكي بشان المسودتين المتعلقتبن بالغاء الحظر والالتزامات النووية.

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