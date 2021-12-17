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الكاظمي: ماضون بفرض سلطة الدولة والقانون في سنجار ومكافحة التنظيمات المتطرفة

الكاظمي: ماضون بفرض سلطة الدولة والقانون في سنجار ومكافحة التنظيمات المتطرفة
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ان الحكومة ماضية بفرض القانون في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى.

العالم - العراق

وقال الكاظمي في تغريدة بتويتر اليوم الجمعة "نبارك لشعبنا الأيزيدي عيد الصوم "روژيت ئيزي"، متمنين لهم السعادة والهناء في العام الجديد في بلدهم العراق".

وأكد "على استمرار جهودنا المكثفة لإعادة الاستقرار والأمن والحياة الكريمة" مشدداً "نحن ماضون في فرض سلطة الدولة والقانون في سنجار ومكافحة الأفكار والتنظيمات المتطرفة ولاسيما داعش الارهابي".

يذكر انه وفي 9 تشرين أول 2020، وقعت حكومة بغداد برئاسة مصطفى الكاظمي، اتفاقاً مع حكومة أربيل، يقضي بحفظ الأمن في سنجار من قبل قوات الأمن الاتحادية، بالتنسيق مع قوات منطقة كردستان، لإخراج الجماعات المسلحة غير القانونية إلى خارج القضاء.

كما ينص الاتفاق أيضا، على إنهاء وجود حزب العمال الكردستاني في سنجار، وإلغاء أي دور للكيانات المرتبطة به في المنطقة.

وحتى الآن لا يزال عناصر العمال يتواجدون في القضاء، خلافاً لبنود الاتفاق بين بغداد وأربيل، وفق قائممقام قضاء سنجار محما خليل، في تصريحات سابقة.

وكان "بي كا كا" أوجد لنفسه موطئ قدم في نينوى، وخاصة في سنجار غربي المحافظة، عند اجتياح داعش الإرهابي المنطقة صيف 2014، وأنشأ هناك ما يسمى "وحدات حماية سنجار".

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