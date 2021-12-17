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هروب موقوف من مشفى الباسل في طرطوس بطريقة 'هوليودية'

هروب موقوف من مشفى الباسل في طرطوس بطريقة 'هوليودية'
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

تمكن موقوف نقل إلى المستشفى بعد ابتلاع قطعة معدنية كبيرة من الهروب من مستشفى الباسل في طرطوس السورية بطريقة “هوليودية”.

العالم - سوريا

‏وذكر مصدر مطلع لتلفزيون الخبر ان الموقوف “م. ح” وهو في العقد الثالث من عمره هرب من نظارة مستشفى الباسل في طرطوس، عند الساعة 12 ونصف من ليل الأربعاء فجر الخميس.

وشرح المصدر أن الموقوف قام بابتلاع جوزة قفل مع مفتاح، خلال فترة توقيفه بالسجن، ليصار إلى إسعافه إلى المشفى، بعد شكواه المتكررة من ألم بطني حاد.

وأضاف “بعد إجراء العمل الجراحي، ووضعه في نظارة المشفى، قام بسحب سرير، والصعود عليه ومن ثم خروجه من فوهة مروحة، موجوده في المكان”.

ومازال البحث جارٍ عن الموقوف المتواري عن الانظار حتى لحظة كتابة الخبر، حيث وصفه المصدر بأنه “مطلوب خطير” .

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هروب موقوف من مشفى الباسل في طرطوس بطريقة 'هوليودية'