كيان الاحتلال يوقف نهائيا صفقة لنقل النفط الإماراتي لأوروبا

العالم - الامارات

وقالت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية تامار زاندبرج، في بيان نشر على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر": "منعنا دخول عشرات ناقلات النفط إلى خليج إيلات".

وأضافت: ""إسرائيل" لن تصبح جسراً للتلوث في عصر الأزمة المناخية".

وسبق أن أعلنت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، في يوليو الماضي، إرجاء تنفيذ اتفاق لنقل النفط من الإمارات إلى "إسرائيل"، وتجميده مؤقتاً، قبل أن يأتي الإعلان الأخير بإيقافه نهائياً.

والاتفاق الذي أعقب إقامة علاقات دبلوماسية بين "إسرائيل" والإمارات العام الماضي، ووُقِّع في أكتوبر 2020، يرمي إلى نقل النفط بواسطة السفن إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر، ثم عبر خط أنابيب يمر بالأراضي المحتلة إلى ميناء عسقلان على البحر المتوسط، ليتم شحنه بعد ذلك إلى أوروبا.

ويضم الاتفاق طرفين هما: شركة "أوروبا-آسيا بايبلاين" الحكومية التابعة للاحتلال ، وشركة "ميد ريد لاند بريدج" الإماراتية الإسرائيلية.

جدير بالذكر أن الإمارات والبحرين وقعتا اتفاقي تطبيع للعلاقات مع كيان الاحتلال ، في الخامس عشر من سبتمبر 2020.