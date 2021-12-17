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واشنطن: لا تفاوض مع روسيا بشأن أمن أوروبا دون حلفائنا وشركائنا

واشنطن: لا تفاوض مع روسيا بشأن أمن أوروبا دون حلفائنا وشركائنا
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

شددت الولايات المتحدة على ضرورة أن يشارك حلفاؤها وشركاؤها الأوروبيون في أي مفاوضات محتملة مع روسيا بشأن ضمان الأمن في القارة العجوز.

العالم-الاميركيتان

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، للصحفيين على متن طائرة كانت تقل الرئيس جو بايدن إلى كارولينا الجنوبية: "لن تكون هناك أي مفاوضات بشأن أمن أوروبا دون مشاركة حلفائنا وشركائنا الأوروبيين".

وذكرت بساكي أن الولايات المتحدة تفاوضت مع روسيا بنجاح على مدى عقود بخصوص ملفات أمنية، مضيفة: "ليس هناك ما يمنعنا من مواصلة الأمر، لكننا سنفعل ذلك بالشراكة والتنسيق مع حلفائنا وشركائنا الأوروبيين".

ويأتي ذلك في أعقاب نشر روسيا مقترحات لإبرام اتفاقيتين منفصلتين مع الولايات المتحدة وحلف الناتو بخصوص وضع نظام ضمانات أمنية بغية خفض التوترات الأمنية في أوروبا.

وتقضي هذه الاقتراحات خاصة بتعهد الناتو بعدم مواصلة الامتداد شرقا وتخلي الحلف عن وعوده بمنح أوكرانيا وجورجيا العضوية فيه مستقبلا.

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