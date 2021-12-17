فتح تحقيق في مقتل شخصين برصاص شرطي في الجزائر

العالم - الجزائر

وجاء في بيان لمديرية الأمن إنها قررت “فتح تحقيق على إثر حادثة إصابة شخصين بطلقات نارية أدت إلى وفاتهما وإصابة شخصين آخرين بجروح خفيفة، بينهم فتاة، ليلة الخميس- الجمعة، بمنطقة باب الوادي في الجزائر العاصمة” وأضافت أنه “تم وضع عون الشرطة المشتبه فيه تحت التوقيف”.

وذكرت أن “المشتبه فيه تقدم بمحض إرادته إلى مصالح الظابطة القضائية (قسم الشرطة القضائية)”.

وأضاف: “تتقدم المديرية العامة للأمن الوطني بتعازيها الخالصة إلى عائلتي الضحيتين، وأنها قد تكفلت بالشخصين المصابين”.

وليل الخميس – الجمعة، تناقلت شبكات التواصل الاجتماعي بالجزائر مقاطع مصورة حول تعرض شابين لطلقات نارية من مسدس شرطي بحي باب الوادي الشعبي وسط العاصمة.

ونقلت وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي عن شهود عيان أن شجارا وقع بالحي بين مجموعتين من الشباب، تدخل على إثره شرطي بزي مدني يسكن بالمكان لوقفه قبل أن تتطور الأمور إلى إطلاق النار من مسدسه.