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آخر دولة خليجية تعلن رصدها إصابات بمتحور 'أوميكرون'

آخر دولة خليجية تعلن رصدها إصابات بمتحور 'أوميكرون'
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلنت قطر الجمعة تسجيل أول 4 حالات إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.

العالم - قطر

وأوضحت الوزارة أن حالات الإصابة الأربع التي تم اكتشافها كانت لقطريين ومقيمين عائدين لدولة قطر بعد سفرهم للخارج.

وبحسب الوزارة فإن المصابين الأربعة كانوا يتبعون متطلبات الحجر الصحي المحددة ولم تتطلب حالة أي منهم الدخول للمستشفى، مشيرة إلى أن المصابين سيستمرون في الحجر الصحي إلى أن يتم شفاؤهم وتظهر نتائج الفحوصات التي تجرى لهم سلبية.

ولفتت وزارة الصحة العامة إلى أن ثلاثة من الأفراد الأربعة المصابين بمتحور "أوميكرون" كانوا قد تلقوا بالفعل التطعيم بجرعتين من لقاح كوفيد-19 وقد مر على تلقي الجرعة الثانية أكثر من ستة أشهر، بينما كانت حالة واحدة من الحالات الأربع لشخص لم يتلق التطعيم.

ودعت الوزارة جميع أفراد المجتمع إلى القيام بدورهم لمكافحة جائحة فيروس كورونا من خلال تلقي التطعيم ضد كوفيد-19 وتلقي الجرعة المعززة من اللقاح بمجرد أن يكونوا مؤهلين لتلقيها، والمسارعة لإجراء الفحوصات في حال الاشتباه في ظهور أعراض وعلامات الإصابة بكوفيد-19 والالتزام بالتدابير الاحترازية للوقاية من كوفيد-19 التي اقرتها الدولة .

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