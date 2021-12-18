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اصابة 154 فلسطينياً جراء اعتداءات الاحتلال بالضفة الغربية

اصابة 154 فلسطينياً جراء اعتداءات الاحتلال بالضفة الغربية
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

أصيب، 154 فلسطينيا بجروح وبالاختناق وبكسور خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس، وبيت دجن شرقها وبرقة غربها، الجمعة.

العالم - فلسطین

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني بنابلس أحمد جبريل إن طواقم الاسعاف تعاملت مع 154 اصابة خلال مواجهات في بيتا وبيت دجن وبرقة.

وأوضح أن مواجهات جبل صبيح في بيتا شهدت إصابة 5 مواطنين بالرصاص المطاطي، و53 بالاختناق و5 حالات سقوط، فيما جرى اخلاء منزل في جبل صبيح تقطنه أم وثلاثة أطفال نتيجة تعرضه لقنابل الغاز المسيل للدموع.

وتابع أن 5 مواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي خلال مواجهات في بيت دجن، إلى جانب إصابة 14 مواطنا بالاختناق، وإصابة سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر بقنبلة غاز بشكل مباشر.

وفي برقة، تعاملت طواقم الاسعاف مع 4 إصابات بالرصاص المطاطي و3 إصابات بقنابل غاز أحدها بالرأس، و62 بالاختناق في مواجهات وتصدي الأهالي لهجوم المستوطنين وقوات الاحتلال.

وأشار إلى أن مستوطنين اعتدوا على المواطن ابراهيم أحمد أبو العز (62 عاما) قرب مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي جنوب نابلس، حيث أصيب بحجر في الصدر ما استدعى نقله إلى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس.

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اصابة 154 فلسطينياً جراء اعتداءات الاحتلال بالضفة الغربية

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