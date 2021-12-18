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وسط استمرار الإحتجاجات في تونس..

حزب "الراية الوطنية": خريطة طريق قيس سعيد غير قابلة للتنفيذ

حزب
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

حذر البرلماني ورئيس حزب ”الراية الوطنية“ التونسي، مبروك كرشيد، من أن خريطة الطريق التي قدمها الرئيس التونسي قيس سعيّد، غير قابلة للتنفيذ، بسبب هشاشة الوضع السياسي والاجتماعي والإعراض عن منطق الحوار.

العالم - تونس

واعتبر كرشيد في حوار مع الوكالات أن هناك ”نقاطا غامضة فيما عرضه سعيّد“ في خريطته.

وتساءل: ”ماذا تعني استشارة رقمية؟ وماذا تعني استشارة في المعتمديات والمجالس المحلية؟، هذه رؤية طوباوية، فضلا عن عملية فرز هذه الاستشارات وما ستتضمنه من مخرجات، وهي طريقة غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع“.

هذا وتشهد عدد من المحافظات التونسية ، احتجاجات ليلية تحولت في بعض الأحياء إلى عمليات تخريب ومواجهات مع العناصر الأمنية، التي اطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وقام عدد من المحتجين في ”حي الانطلاقة“ بالعاصمة تونس، بإشعال العجلات المطاطية وغلق الطرقات ودخلوا في مواجهات مع العناصر الأمنية التي قامت بتفريقهم باستعمال قنابل الغاز المسيل للدموع.

وخرج المتظاهرون للاحتجاج والمطالبة بالتشغيل والتنمية ، بالتزامن مع إحياء ذكرى الثورة التونسية (17ديسمبر 2010) وتحول الاحتجاج إلى أعمال تخريبية في المنطقة.

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