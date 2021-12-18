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شاهد.. فرصة الغرب الاخيرة في محادثات فيينا

السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

أكد الباحث السياسي سعيد شاوردي ان الولايات المتحدة والدول الاوروبية أصبحوا أمام الفرصة الاخيرة للتوصل الی اتفاق خلال محادثات فيينا.

العالم - خاص العالم

وقال شاوردي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الدول الغربية تدعي انها الفرصة الاخيرة لايران من أجل التوصل الی اتفاق خلال محادثات فيينا، في حين ان الايرانيين يعتقدون عكس ذلك ويرون انها الفرصة الاخيرة للدول الغربية.

وأضاف شاوردي الايرانيون يعتقدون ان ظروفهم الاقتصادية سوف تتحسن قياساً لما كانت عليه عام 2018، فهناك قدرات اقتصادية جديدة بدأت تعمل عليها الحكومة الايرانية داخلياً وخارجياً.

وأكد ان حلفاء ايران لاسيما الصين وروسيا ودول اخری منها العراق، ستدر علی ايران عشرات المليارات من الدولارات.

وأوضح شاوردي ان الاقتصاد الايراني يعتمد علی قدراته الذاتية في كثير من المجالات لاسيما المواد الغذائية والدواء، وايران بحاجة الی 40 مليار دولار وليس اكثر حتی تستطيع ان تدير الاقتصاد دون ان تواجه مشكلة وهذا ما ستسطيع ايران الحصول عليه بسهولة حتی مع بقاء العقوبات.

وأكد ان الاوروبيين والاميركان باتوا يدركون هذا الموضوع وهذا ماسيجعلهم يقدمون مرونة في الايام القادمة من المحادثات، بالرغم من التشدد الذي تشبثوا فيه خلال الايام الماضية.

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