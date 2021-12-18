الفوعاني: للإسراع في بت كل ما يحفظ للمواطن حياة كريمة بعيدا من سياسة الترقيع

العالم_لبنان

رأى رئيس الهيئة التنفيذية في حركة "أمل" ​مصطفى الفوعان​ي خلال ندوة فكرية عبر تطبيق "زوم" عن "مفهوم الهوية والانتماء"، أن "لبنان يمر بمرحلة مخاض عسير تتطلب جهودا وملاقاة الدعوة المفتوحة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، الى ضرورة التوافق الداخلي، وكل ما نعيشه وبكل أسف أسبابه داخلية".

وقال: "ما نعيشه من أزمات على كل الصعد لا يمكن ان نتجاوزه من دون الجلوس الى طاولة حوار ووضع آلية للخروج مما نحن فيه، وإلا المشهد أمامنا كارثي، وأمام كل هذا لا بد من التأكيد ان لبنان يتعرض الى حصار، وكل الأبواب تقفل في وجهه، في وقت نرى العدو الإسرائيلي ينفتح تطبيعا ومحاولة تصفية للقضية الفلسطينية ومحاولة بائسة للنيل من محور المقاومة".



وشدد على أن "الثنائي الوطني لا يريد في تحقيقات جريمة المرفأ إلا احترام القانون والدستور، ولتمارس كل سلطة صلاحيتها بعيدا من استنسابيات وكيديات. يجب احترام أبسط الأصول، ونحن أكثر من نريد الحقيقة في انفجار الرابع من آب وفي مجزرة الطيونة".



وعرض لقضية مسار انفجار المرفأ "واستخدامها لتصفية حسابات والنيل من التاريخ المقاوم وضروة التنبه لما يحاك لهذا الوطن، وطن الرسالة والحوار والانتصار وإسقاط الأقنعة، وطن الإمام القائد السيد موسى الصدر والرئيس نبيه بري". وقال: "للذين يصرون على دفن رؤوسهم في التراب ويتعامون عن دور لم يعد خافيا للعدو الصهيوني ولا سيما الاطماع النفطية والغازية والانقضاض على إنجازات التحرير والانتصار، نجدد الدعوة الى الحوار الداخلي والإسراع في بت كل ما يحفظ للمواطن حياة كريمة بعيدا من ​سياسة​ الترقيع الاجتماعي والاقتصادي والصحي".